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Deoria News: युवक के खाते से दो ट्रांजेक्शन में उड़ाए 76,403 रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: महुआडीह में साइबर अपराधियों ने एक युवक के बैंक खाते से 76,403 रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने शाखा प्रबंधक और साइबर थाने में शिकायत की है। युवक का खाता भारतीय स्टेट बैंक की रामपुर गौनरिया शाखा में है। जांच में अपराधियों द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन की पुष्टि हुई है।

Deoria News: युवक के खाते से दो ट्रांजेक्शन में उड़ाए 76,403 रुपये

Deoria News: महुआडीह , हिन्दुस्तान संवाद। साइबर अपराधियों ने शुक्रवार को यूपीआई के जरिए एक युवक के बैंक खाते से 76,403 रुपये उड़ा दिया। इस मामले में पीड़ित ने शाखा प्रबंधक व साइबर थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

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व्यक्ति की शिकायत

महुआडीह थाना क्षेत्र के विशुनपुर मुरार गांव निवासी लवकुश कुशवाहा ने साइबर थाना और भारतीय स्टेट बैंक, रामपुर गौनरिया शाखा प्रबंधक से शिकायत की है।

घटना का विवरण

कहा है कि उनका खाता भारतीय स्टेट बैंक की रामपुर गौनरिया शाखा में है। आरोप है कि शुक्रवार को उनके खाते से यूपीआई के माध्यम से साइबर अपराधियों ने दो ट्रांजेक्शन में कुल 76,403 रुपये निकाल लिए। पहले 26,403 रुपये और उसके बाद 50,000 रुपये खाते से कट गए। मोबाइल पर रुपये कटने का संदेश मिलने के बाद वह तत्काल बैंक की रामपुर गौनरिया शाखा पहुंचे और शाखा प्रबंधक को मामले की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में तहरीर देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

जांच और सुरक्षा उपाय

-पीड़ित के खाते की तत्काल जांच की गई। जांच में यूपीआई के माध्यम से दो ट्रांजेक्शन में कुल 76,403 रुपये निकाले जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद खाते पर आवश्यक सुरक्षा कार्रवाई करते हुए पीड़ित को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है। बैंक स्तर से भी मामले में कार्रवाई की जा रही है।

कुंदन सिंह शाखा प्रबंधक,भारतीय स्टेट बैंक रामपुर गौनरिया

सामान्य प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना शुक्रवार को हुई।
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