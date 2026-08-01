Deoria News: युवक के खाते से दो ट्रांजेक्शन में उड़ाए 76,403 रुपये
Deoria News: महुआडीह में साइबर अपराधियों ने एक युवक के बैंक खाते से 76,403 रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने शाखा प्रबंधक और साइबर थाने में शिकायत की है। युवक का खाता भारतीय स्टेट बैंक की रामपुर गौनरिया शाखा में है। जांच में अपराधियों द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन की पुष्टि हुई है।
Deoria News: महुआडीह , हिन्दुस्तान संवाद। साइबर अपराधियों ने शुक्रवार को यूपीआई के जरिए एक युवक के बैंक खाते से 76,403 रुपये उड़ा दिया। इस मामले में पीड़ित ने शाखा प्रबंधक व साइबर थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
व्यक्ति की शिकायत
महुआडीह थाना क्षेत्र के विशुनपुर मुरार गांव निवासी लवकुश कुशवाहा ने साइबर थाना और भारतीय स्टेट बैंक, रामपुर गौनरिया शाखा प्रबंधक से शिकायत की है।
घटना का विवरण
कहा है कि उनका खाता भारतीय स्टेट बैंक की रामपुर गौनरिया शाखा में है। आरोप है कि शुक्रवार को उनके खाते से यूपीआई के माध्यम से साइबर अपराधियों ने दो ट्रांजेक्शन में कुल 76,403 रुपये निकाल लिए। पहले 26,403 रुपये और उसके बाद 50,000 रुपये खाते से कट गए। मोबाइल पर रुपये कटने का संदेश मिलने के बाद वह तत्काल बैंक की रामपुर गौनरिया शाखा पहुंचे और शाखा प्रबंधक को मामले की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में तहरीर देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
जांच और सुरक्षा उपाय
-पीड़ित के खाते की तत्काल जांच की गई। जांच में यूपीआई के माध्यम से दो ट्रांजेक्शन में कुल 76,403 रुपये निकाले जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद खाते पर आवश्यक सुरक्षा कार्रवाई करते हुए पीड़ित को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है। बैंक स्तर से भी मामले में कार्रवाई की जा रही है।
कुंदन सिंह शाखा प्रबंधक,भारतीय स्टेट बैंक रामपुर गौनरिया
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।