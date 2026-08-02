Deoria News: मेडिकल कॉलेज में रही मरीजों की भीड़, आर्थो, मेडिसिन में बढ़ी दिक्कत

बिना नंबर के जाने को लेकर मरीज और तीमारदार आपस में उलझ गए। मौसम बदलने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में भीड़ बढ़ी है। शनिवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा बिहार प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सुबह से लाइन लगने लगी, जो दोपहर बाद डेढ़ बजे तक रही। काउंटर बदं होने से कुछ लोगों को लौटना पड़ा। करीब 2500 लोगों ने पर्चा लिया, जबकि फालोअप में भी पंद्रह सौ से अधिक लोग पहुंचे थे। आर्थों में अधिक भीड़ रही। यहां करीब 620 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। इसमें घुटना, कमर, गर्दन दर्द, सर्वाइकल व हड्डी रोग से पीड़ित मरीज रहे। मेडिसिन में लंबी कतार रही। यहां 450 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। सांस फूलने के साथ चेस्टपेन की शिकायत लेकर पांच और पैरलासिस से पीड़ित करीब दो लोग पहुंचे थे। इसके अलावा बुखार, पेट व सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, उल्टी, बीपी, शुगर के अधिक मरीज रहे। लोगों को बारी के लिए इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर कक्ष में बिना नंबर जाने से रोकने पर नोकझोंक हुई। स्किन विभाग में करीब 320 मरीजों का इलाज हुआ। इसमें दिनाय, खुजली, दाने निकलने के पीड़ित मरीज अधिक रहे। बाल रोग विभाग में कतार रही। बीमार बच्चों को लेकर तीमारदार परेशान थे। बगल से डॉक्टर कक्ष में जाने पर शोर मचा। यहां 210 से अधिक मरीजों का उपचार हुआ। इसमें बुखार, खांसी, पेट दर्द, श्वास, उल्टी, दस्त से पीड़ित अधिक मरीज रहे। गंभीर करीब 13 मरीजों को भर्ती किया गया। ईएनटी में कान में खुजली, दर्द, सनसनाहट, कम सुनाई देने, गले की बीमारी से पीड़ित मरीज रहे। यहां करीब 208 से अधिक मरीज पहुंचे थे। नेत्र रोग विभाग में भी भीड़ रही। कंजेक्टिवाइटिस से पीड़ित अधिक रहे। यहां करीब 180 मरीज पहुंचे थे। इसमें आंख में खुजली, पानी, दर्द, चुभन, लालीपन के अधिक मरीज रहे। सर्जरी में 180 मरीजों का इलाज हुआ। इसमें हेड इंजरी, पथरी, हार्निया सहित अन्य मरीज रहे। पल्मोनरी मेडिसिन में भी लाइन रही। यहां 145 से अधिक मरीज पहुंचे थे। इसमें श्वास, खांसी, एलर्जी, अस्थमा के अधिक मरीज रहे। मानसिक रोग में 87 से अधिक मरीजों का उपचार हुआ। इसमें माइग्रेन, अनिद्रा, साइकोसिस, तनाव सहित अन्य दिक्कत लेकर लोग पहुंचे थे। दंत में 94 मरीजों का इलाज हुआ। पैथालाजी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी भीड़ रही। कतार में लोगों को खड़े होकर देर तक प्रतीक्षा करना पड़ा। डिजिटल एक्स-रे सेंटर पर मरीजों की सुबह से लंबी कतार रही। लोगों के एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। करीब 190 लोगों की जांच हुई। दवा के लिए काउंटर के बाहर भीड़ रही। बगल से जाने पर मरीज व तीमारदार आपस में उलझ गए। सुरक्षा कर्मियों ने शांत कराया, यहां मरीजों व तीमारदारों को परेशानी हुई। दवा वितरण का कार्य तीन बजे के बाद तक चला। हर जगह भीड़ से उमस भरी गर्मी में लोगों को दिक्कत हुई।