Deoria News: सर्वर में खराबी से पैथालाजी रजिस्ट्रेशन कार्य रहा बाधित, परेशान रहे मरीज

Deoria News: देवरिया के महर्षि देवरहा बाब मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को चार हजार से अधिक लोग इलाज के लिए पहुंचे। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सर्वर में खराबी के कारण लंबी कतार लगी रही। मरीजों को इलाज के लिए एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे परेशानी हुई।

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। महर्षि देवरहा बाब मेडिकल कॉलेज में भीड़ उमड़ी। शुक्रवार को करीब चार हजार से अधिक लोग इलाज कराने पहुंचे थे। पर्ची काउंटर, ओपीडी से लेकर जांच व दवा के लिए मरीजों व तीमारदारों की कतार रही। लोगों को देर तक इंतजार करना पड़ा। पैथालाजी रजिस्ट्रेशन और एमसीएच में बिलिंग काउंटर के सर्वर में गड़बड़ी से कार्य बाधित रहा।

रजिस्ट्रेशन की समस्या रजिस्ट्रेशन व सेंपल देने के लिए मरीजों को देर तक प्रतीक्षा करना पड़ा, जिससे परेशानी हुई। इस बीच मैनुअल रजिस्ट्रेशन का कार्य हुआ। करीब चार घंटे बाद खराबी दूर होने पर सभी ने राहत की सांस ली। वहीं आर्थो, मेडिसिन, स्किन, ईएनटी, बाल रोग, नेत्र, चेस्ट व टीबी, सर्जरी में लंबी कतार रही। डॉक्टर कक्ष में पहले जाने को लेकर धुक्का-मुक्की हुई, जबकि कुछ जगह नोकझोंक हुई। दवा और एक्स-रे के लिए मशक्कत करनी पड़ी। मरीज व तीमारदार आपस में उलझ गए। लोगों को एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे दिक्कत परेशानी हुई।

मरीजों की संख्या मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा बिहार प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र से लोग आए थे। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सुबह से लाइन लगने लगी। करीब 2500 से लोगों ने पर्चा लिया, वहीं फालोअप में करीब 1500 से अधिक लोग पहुंचे थे, जबकि देर से पहुंचे कुछ लोगों को लौटना पड़ा। सुबह नए भवन स्थित पैथालाजी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की कतार लगने लगी। कर्मचारी कार्य शुरू किए तो सर्वर काम नहीं कर रहा था, जिससे कार्य बाधित हो गया। खराबी दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। धीरे-धीरे भीड़ बढ़ गई और कतार लंबी हो गई।

कर्मचारियों की चूक लोग शोर करने लगे। इसी बीच मैनुअल रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। उधर एमसीएच विंग स्थित बिलिंग काउंटर के सर्वर में भी खराबी आने से कार्य ठप हो गया। उमस भरी गर्मी में मरीजों व तीमारदारों को देर तक इंतजार करना पड़ा। दोपहर करीब बारह बजे गड़बड़ी दूर होने पर कार्य में तेजी आई और कर्मियों व मरीजों ने राहत की सांस ली। उधर ओपीडी में सबसे अधिक भीड़ आर्थो में रही। यहां करीब 550 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। इसमें कमर, घुटना, गर्दन दर्द, सर्वाइकल व हड्डी टूटने से पीड़ित मरीज रहे। मेडिसिन में लंबी कतार रही। यहां 505 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। चेस्टपेन की शिकायत लेकर करीब 10 लोग पहुंचे थे, जबकि तीन पैरलासिस से पीड़ित आए थे। इसके अलावा बुखार, सर्दी, खांसी, पेट व सिर दर्द, उल्टी, दस्त, बीपी, शुगर के अधिक मरीज रहे। लोगों को इंतजार करना पड़ा।

विभिन्न विभागों में रहती भीड़ स्किन विभाग में भी लंबी कतार रही। यहां 350 मरीजों का इलाज हुआ। इसमें दिनाय, खुजली, दाने निकलने के पीड़ित मरीज अधिक रहे। ईएनटी में भी लंबी कतार रही। कान में खुजली, दर्द, पस आने, सनसनाहट, कम सुनाई देने से पीड़ित अधिक मरीज रहे। यहां करीब 246 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। बाल रोग विभाग में बीमार बच्चों को लेकर महिलाएं पहुंची थीं। यहां 230 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। इसमें बुखार, खांसी, पेट दर्द, श्वास, उल्टी, दस्त से पीड़ित अधिक मरीज रहे। गंभीर करीब 14 मरीजों को भर्ती किया गया। नेत्र रोग विभाग में भी भीड़ रही।

नेत्र रोग के मरीज आंख में खुजली, पानी आने, दर्द, चुभन, लालीपन से पीड़ित अधिक मरीज रहे। यहां करीब 206 मरीजों का उपचार हुआ। पल्मोनरी मेडिसिन में भी लाइन रही। यहां 150 से अधिक मरीज पहुंचे थे। इसमें श्वास, खांसी, एलर्जी, अस्थमा के अधिक मरीज रहे। सर्जरी में भी अधिक मरीज रहे। यहां करीब 130 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ। इसमें हेड इंजरी, पथरी, हार्निया से पीड़ित मरीज रहे। इन स्थानों पर पहले डॉक्टर कक्ष में जाने को लेकर लोगों में धक्का-मुक्की व नोकझोंक हुई। मानसिक रोग में 128 मरीजों का उपचार हुआ। इसमें माइग्रेन, अनिद्रा, साइकोसिस, तनाव सहित अन्य दिक्कत लेकर लोग पहुंचे थे। दंत रोग में 80 मरीजों का इलाज हुआ। डिजिटल एक्स-रे सेंटर पर सुबह से लाइन लगने लगी। लोगों को जांच के लिए एक से डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा। यहां करीब 170 से अधिक मरीजों की जांच हुई। दवा काउंटर पर काफी भीड़ रही। लोगों को देर तक इंतजार करना पड़ा। उमस भरी गर्मी में लोग परेशान रहे। हालांकि वितरण का कार्य तीन बजे के बाद तक चला।

पर्ची काउंटर की खराबी पर्ची काउंटर के एक प्रिंटर में आई खराबी- मेडिकल कॉलेज के नए भवन स्थित रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की भीड़ रही। इसी बीच एक प्रिंटर में खराबी आ गई, जिससे करीब पंद्रह मिनट कार्य बाधित रहा। सूचना मिलने पर तत्काल इंजीनियर पहुंचे और प्रिंटर को बदल दिया गया, जिससे कार्य शुरू हो गया।