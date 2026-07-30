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Deoria News: उर्वरक दुकानों पर छापा, एक का लाइसेंस सस्पेंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक दुकानों पर छापेमारी के दौरान नियमों का उल्लंघन होने पर एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया। दुकानों पर स्टॉक और मूल्य बोर्ड की कमी पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अधिकारी ने विक्रेताओं को किसानों को सही रसीद प्रदान करने और ओवररेटिंग से बचने के निर्देश दिए।

Deoria News: उर्वरक दुकानों पर छापा, एक का लाइसेंस सस्पेंड

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने रामपुर कारखाना और पथरदेवा विकास खण्ड में उर्वरक वितरण में अनियमितता की मिल रही शिकायतों पर बुधवार को उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की। इसमें एक दुकान पर कमियां मिलने पर दुकान का लाइसेंस सस्पेंड किया गया तथा दुकान बंद कर फरार होने पर दो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने मेसर्स पूर्वाचल खाद भंडार पथरदेवा का निरीक्षण किया। जहां दुकान पर स्टाक, रेट बोर्ड नहीं लगा था और अभिलेख भी पूर्ण नहीं होने के चलते उर्वरक बिक्री पर रोक लगाते हुए दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया।

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पथरदेवा के मद्धेशिया खाद भंडार एवं कृषक खाद, बीज भंडार कोटवा मोड़ का निरीक्षण के दौरान दोनों दुकान बंद कर फरार हो गये थे। इस पर दोनों फर्मो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीएओ ने उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैंगिग कदापि न किया जाय। दुकान पर स्टाक, रेट बोर्ड व पीओएस मशीनों की जांच की गयी। सभी विक्रेताओं को किसानों को आधार कार्ड पर पीओएस मशीन से फार्मर आईडी के सत्यापन के बाद उर्वरकों कर उन्हे रसीद अवश्य देने का निर्देश दिया। डीएओ ने दुकानों पर फलैक्स बोर्ड पर उर्वरक की मात्रा अंकित करने को कहा, जिससे किसी तरह की ओवररेटिंग व कालाबाजारी न होने पाये। ऐसा करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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