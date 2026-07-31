Deoria News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Deoria News: देवरिया, विधि संवाददाता। आठ वर्ष पहले गौरीबाजार के बखरा खास में हुई हत्या के मामले में गुरुवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 1.56 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया, वहीं चार अन्य आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाए जाने पर पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 76 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

हत्या की घटना

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरेंद्र निषाद ने बताया कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बखरा खास में 18 अक्टूबर 2018 को सुबह छह बजे हरेराम ट्रैक्टर से खेत का मेड़ जोत रहा था। बड़ा भाई रघुवीर पुत्र वंशराज ने मना किया तो हरेराम, छोटेलाल पुत्रगण वंशराज, राजा बाबू उर्फ सोनू पुत्र छोटेलाल, प्रेमसुंदरी पत्नी सरेराम, संध्या पत्नी छोटेलाल गोल बनाकर रघुवीर को लाठी, डंडा और राड से मारने लगे। सोनू ने रघुवीर के सिर पर डंडा से मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। वहां से लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रघुवीर की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने उभयपक्ष की दलीलें सुनने के बाद राजा बाबू उर्फ सोनू और चार अन्य को दोषी पाया। अदालत ने राजा बाबू उर्फ सोनू को आजीवन कारावास तथा 1.56 लाख रुपए अर्थदंड और चार को पांच पांच वर्ष की सजा तथा 76-76 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।