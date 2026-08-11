Deoria News: भलुअनी के मामले में आज उच्च न्यायालय में पेश होंगे देवरिया के एसपी
Deoria News: हाईकोर्ट ने भलुअनी थाने में खराब सीसी कैमरा व सोलर पैनल्स की स्थिति को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। एसपी अभिजीत आर शंकर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। थानाध्यक्ष को हटाया गया है और सोलर पैनल्स की मरम्मत के लिए कार्रवाई को निर्देशित किया गया है।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। हाईकोर्ट ने भलुअनी थाने में सीसी कैमरा बंद, जनरेटर और सोलर पैनल खराब होने के मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को देवरिया के एसपी अभिजीत आर शंकर उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे और जवाब देंगे। हालांकि इस बीच थानाध्यक्ष प्रदीप पांडेय को हटाया जा चुका है। वहीं खराब पड़े सभी सोलर पैनलों को ठीक करने के लिए संबंधित कंपनी को पत्राचार किए गए हैं। अप्रैल माह में सेना के एक जवान ने एसपी व अन्य अधिकारियों से शिकायत की कि उसे पुलिस द्वारा बेवजह थाने में बैठाया गया और प्रताड़ित किया गया। आरोप के बाद कार्रवाई न होने पर सेना के जवान ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि भलुअनी थाने का जनरेटर दिसंबर 2024 से खराब पड़ा है और सोलर पैनल भी लंबे समय से बंद था। इन सुविधाओं की मरम्मत या संचालन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। अदालत ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना। न्यायालय ने टिप्पणी की कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थानों में जनरेटर, सोलर पैनल और सीसीटीवी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर समय कार्यशील रहनी चाहिए। कोर्ट ने भलुअनी थाने की सीसीटीवी हार्ड डिस्क से फुटेज निकालकर अगली सुनवाई पर पेन ड्राइव में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
सुनवाई की स्थिति
सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष हार्ड डिस्क की स्थिति के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जबकि राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि हार्ड डिस्क सुरक्षित रखी गई है। न्यायालय के समक्ष देवरिया एसपी द्वारा 8 जुलाई को जारी एक पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली को गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रारंभिक जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपेक्षा जताई। मंगलवार को एसपी खुद मामले में उच्च न्यायालय में पेश होंगे।
जिले के सोलर पैनल
जिले में वैकल्पिक बिजली व्यवस्था के लिए नौ थानों में सोलर पैनल लगवाया। जिसमें मदनपुर, एकौना, खामपार, भलुअनी, बनकटा, बघौचघाट, मईल, भाटपाररानी व बरहज थाना शामिल हैं। यह सभी सोलर पैनल 29 सितंबर 2021 को लगाए गए थे। यह सभी सोलर पैनल हाल के दिनों में खराब बताए जा रहे हैं। सभी पैनल को ठीक करने के लिए संबंधित कंपनी को पत्राचार किए गए हैं। वहीं अन्य थानों पर भी सोलर पैनल लगाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिले के चार नए थाने श्रीरामपुर, बरियारपुर, सुरौली व महुआडीह में जनरेटर का इन्तजाम नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के सख्त होने के बाद यहां भी जनरेटर लगा दिए गए हैं।
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