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Deoria News: बल्ब के विवाद में दंपती से मारपीट, तीन पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: कोतवाली क्षेत्र के जमुई गांव में बल्ब को लेकर विवाद में दंपती पर हमला किया गया। नेहा देवी ने पुलिस को बताया कि रंग-बिरंगे बल्ब को लेकर गांव के तीन व्यक्तियों ने उन्हें गाली दी और मारपीट की। बीच-बचाव करने गए पति वृजेश यादव को गंभीर चोटें आईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Deoria News: बल्ब के विवाद में दंपती से मारपीट, तीन पर केस दर्ज

Deoria News: भरथुआ, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के जमुई गांव में बल्ब को लेकर हुए विवाद में दंपती के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जमुई गांव निवासी नेहा देवी पत्नी वृजेश यादव ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि शनिवार शाम करीब चार बजे एक बल्ब के विवाद को लेकर गांव के पप्पू उर्फ दिलीप, ऋतिकेश यादव उर्फ शेरू, ललिता देवी पत्नी पप्पू यादव गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके पति वृजेश यादव पर सभी आरोपित एक साथ टूट पड़े और लाठी-डंडों से पिटाई कर दिए।वहीं

नेहा देवी को मामूली चोटें आईं, जबकि उनके पति को हाथ, पैर, पीठ, मुंह समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें लगीं। आरोप है कि मारपीट के दौरान उनका मोबाइल भी गिर गया। सूचना पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला शांत हुई। कोतवाली पुलिस ने नेहा देवी की तहरीर पर गांव के ही पप्पू उर्फ दिलीप, ऋतिकेश यादव उर्फ शेरू, ललिता देवी पत्नी पप्पू यादव के विरुद्ध मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज की है।

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