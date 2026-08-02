Deoria News: सरयू नदी कर रही कटान, ग्रामीणों में दहशत

Deoria News: भागलपुर-मईल बंधा मार्ग पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सरयू नदी का कटान नहीं रुक रहा है। गांव के लोगों में खौफ है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। प्रशासन ने कटान रोकने के लिए बम्बू क्रेटस लगाने का काम शुरू किया है।

Deoria News: भागलपुर/देवरिया। हिन्दुस्तान टीम। भागलपुर-मैल बंधा मार्ग पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी देवसिया -छितुपुर के समीप सरयू नदी का कटान नहीं रुक रहा है। नदी की धारा लगातार बंधे की ओर बढ़ रही है और कटान के चलते खतरा मंडराने लगा है जिससे तटवर्ती गांव के लोगों में दशहत है। वहीं विभाग द्वारा कटान रोकने के लिए बम्बू क्रेटस लगाया गया है।

सरयू नदी की कटान की समस्या बीते कुछ वर्षों में सरयू नदी की कटान रोकने के लिए बाढ़ कार्य खंड द्वारा नदी की कटान रोकने के लिए पत्थर, पिचिंग और बोल्डर डालने का कार्य कराने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर किया जाता है। बावजूद इसके तटवर्ती गांव के लोगों की हर साल समस्या जस की तस बनी है। इस साल भी नदी देवसिया-छितुपर के समीप कटान नहीं रुक रहा है। नदी की तेज धारा देवसिया गांव की उपजाऊ भूमि को निगल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष नदी अपना रुख बदल लेती है और बंधे को काटती हुई आगे बढ़ रही है। यदि समय रहते पुख्ता कदम नहीं उठाया गया तो भागलपुर मईल बंधा मार्ग के साथ कुछ गांव कटान की चपेट में आ सकते हैं। कटान के चलते किसानों की उपजाऊ जमीन पहले ही नदी में समा चुकी है। वहीं अब बंधे मार्ग से कुछ ही दूरी पर खतरा बढ़ गया है।

ग्रामीणों की उम्मीदें ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कटानरोधी कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए, नहीं तो बड़ी क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता। नदी की कटान रोकने के लिए बाढ़ कार्य खंड द्वारा बम्बू क्रेटस, पाईलिंग कर देवसिया की उपजाऊ भूमि व भागलपुर मईल मार्ग को कटान से बचाने की कोशिश की जा रही है। कटान के चलते लगभग एक दर्जन से अधिक किसानों की कृषि की भूमि नदी में विलीन हो चुकी है।

किसान और प्रशासन के प्रयास सरयू नदी से होने वाली कटान के चलते किसी प्रकार की कोई क्षति न हो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बंधे की सतत निगरानी भी की जा रही है। कटान रोकने के लिए कटान स्थल पर बम्बू पाईलिंग कर कटान को रोकने का इंतजाम किया गया है। स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है।

विवेक कुमार, अवर अभियंता, बाढ कार्य खण्ड

नदियों का जलस्तर

नदी डेंजर लाइन जलस्तर

-सरयू 66.50 मीटर 65.50 मीटर

-राप्ती 70.50 मीटर 66.20 मीटर

-गोर्रा 70.50 मीटर 66.90 मीटर

-छोटी गंडक 70.50 मीटर नदी गेज छोड़ दी है।