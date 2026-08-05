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Deoria News: छह माह बाद भी शिकायतों का निस्तारण नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में, एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री और डीएम को शिकायत की है कि छह माह बाद भी उनकी आठ शिकायतें निस्तारित नहीं हुईं। शिकायतें पुलिस विभाग, कर विभाग और नियत प्राधिकारी से संबंधित हैं। नागरिक निर्मल त्रिपाठी ने कहा कि भ्रष्टाचार के डर से शिकायतें ठंडी पड़ी हैं।

Deoria News: छह माह बाद भी शिकायतों का निस्तारण नहीं

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। छह माह बाद भी आठ शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है। इसमें पुलिस विभाग, राज्य कर व नियत प्राधिकारी के यहां की शिकायतें महीनों से लंबित हैं। जनसुनवाई में शिकायत के बाद भी शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया। इसकी शिकायत एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री और डीएम से की है। शहर के सिविल लाइन रोड निवासी निर्मल त्रिपाठी ने जन सुनवाई में विभिन्न विभागों की आठ शिकायतें की थी। उन्होंने पुलिस विभाग की 7 फरवरी, कर विभाग की 7 फरवरी, राज्य समन्वयक सेंटर फार ई गवर्नवेंस की 9 फरवरी, राज्य कर विभाग की 3 मार्च, सदर एसडीएम नियत प्राधिकारी की 10 मार्च-26 को दो, 19 मार्च व 21 मार्च को एक-एक शिकायत की।

लेकिन पांच से छह महीने बाद भी उक्त शिकायतों का निस्तारण उक्त विभागों के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। यह हाल तब है जबकि डीएम द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विभागों की शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। कई माह बाद भी शिकायतों का निस्तारण नहीं करने की शिकायत 4 अगस्त को निर्मल त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से की है। इसमें कहा है कि भ्रष्टाचार उजागर होने के भय से उक्त विभागों द्वारा शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

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