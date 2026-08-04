Deoria News: बंद कराए गए बिना मान्यता के संचालित दो विद्यालय
Deoria News: देवरिया में गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ अभियान के तहत दो विद्यालयों को बंद किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी देव मुनि वर्मा ने बताया कि बीएस पब्लिक स्कूल और जीएस कॉन्वेंट स्कूल को पूर्व में नोटिस जारी करने के बावजूद संचालित पाया गया। छात्रों का नामांकन निकटतम परिषदीय विद्यालयों में कराने के निर्देश दिए गए।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को सदर विकासखंड के अंतर्गत संचालित दो विद्यालयों को बंद कराया गया। खंड शिक्षा अधिकारी देव मुनि वर्मा ने बताया कि पूर्व में निरीक्षण के दौरान बीएस पब्लिक स्कूल गैर-मान्यता प्राप्त संचालित पाया गया था। जिसे बंद करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न देने और संचालन जारी रखने पर विद्यालय को बंद करा दिया गया।उन्होंने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत लगभग 50 छात्र-छात्राओं का नामांकन निकटतम परिषदीय विद्यालय में कराने के निर्देश दिए गया। इसी प्रकार अगस्तपार रोड स्थित गैर-मान्यता प्राप्त जीएस कॉन्वेंट स्कूल को भी पूर्व में नोटिस जारी किया गया था बावजूद इसके निरीक्षण में विद्यालय पुन: संचालित पाया गया।
इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्यालय को बंद कराया गया। यहां अध्ययनरत लगभग 40 बच्चों को नजदीकी परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी देव मुनि वर्मा ने बताया कि विकासखंड में गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पूरी तरह बंद कराने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। विकासखंड का कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं होने दिया जाएगा। यदि भविष्य में कोई भी गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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