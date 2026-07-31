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Deoria News: देवरिया में यातायात कार्यालय के समीप खड़ी कार में लगी आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया जिले के पुलिस लाइन के समीप खड़ी एक कार में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की घटना शुक्रवार को हुई। अग्निशमन टीम ने एक घंटे की मेहनत से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी।

Deoria News: देवरिया में यातायात कार्यालय के समीप खड़ी कार में लगी आग

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। देवरिया जिले के पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय के समीप खड़ी एक कार में शुक्रवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया।शहर के देवरिया रामनाथ के रहने वाले उदभव पांडेय अपनी कार पुलिस लाइन के यातायात कार्यालय के समीप नई भवन के सामने खड़ा किए। लगभग एक घंटे बाद अचानक कार में आग पकड़ लिया और कार धूधू कर जलने लगी। यह देख पहले तो पुलिस कर्मियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद अग्निशमन टीम को लोगों ने जानकारी दी।

चंद कदम पर स्थित अग्निशमन कार्यालय से कई गाड़ी पहुंच गई और आग बुझाने में कर्मचारी जुट गए। एक घंटे के प्रयास के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक पूरी तरह से कार जल चुकी थी।

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