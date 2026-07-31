Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: पहले से थी संकेशा देवी को अपनी हत्या की आशंका, लगाई थी गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: सलेमपुर (देवरिया) में पारिवारिक विवाद के चलते संकेशा देवी की हत्या उनके नाबालिग बेटे ने की। संकेशा देवी ने पहले ही अपनी जान को खतरे में बताया था और उनका वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया है।

Deoria News: पहले से थी संकेशा देवी को अपनी हत्या की आशंका, लगाई थी गुहार

Deoria News: सलेमपुर (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। पारिवारिक और भूमि विवाद में मौत के घाट उतारी गई संकेशा देवी को पहले से ही अपनी हत्या की आशंका थी। वह अपनी जान की सुरक्षा को कोतवाली पुलिस समेत अन्य से भी गुहार लगा चुकी थी। अब हत्या के पहले का महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि ‘हिन्दुस्तान’ नहीं करता। सलेमपुर उपनगर के लोहियानगर वार्ड संख्या-11 निवासी संकेशा देवी (45) पत्नी जयराम चौहान की बुधवार की रात उनके ही नाबालिग बेटे ने ईंट से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी। वारदात घर से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर के पास हुई। गंभीर चोट लगने से संकेशा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी स्वयं कोतवाली पहुंचा और हत्या करने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गुरुवार की सुबह बड़ी बेटी इंदू देवी की तहरीर पर हत्यारे के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है。

पत्नी के खिलाफ की गई थी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि जयराम व संकेशा देवी के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। संकेशा देवी काफी समय से अपनी बेटी इंदू व छोटी बेटी के घर चेरों में किराये के मकान में रहती थी, वहीं उनका पति जयराम दोनों नाबालिग बेटों के साथ मझौलीराज में किराये की मकान में रहता था। घटना के चार दिन पहले ही संकेशा देवी अपनी बेटियों के साथ लोहियानगर स्थित मकान में रहने आई थीं। जहां बुधवार की रात विवाद में बेटे ने ईंट से कूंच कर हत्या कर दी।

हत्या की आशंका जताने पर पति पर हुई थी कार्रवाई

संकेशा देवी का एक वीडियो हत्या के बाद सोशल मीडिया पर सामने आया है। जिसमें संकेशा देवी आरोप लगा रही हैं कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। यह वीडियो एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि उस समय पति के विरुद्ध शांतिभंग की कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा भूमि विवाद की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच की होती और कार्रवाई की होती तो संकेशा देवी की हत्या नहीं हो पाती।

परिवारों पर पड़ा असर

मां-बेटे का रिश्ता सभी से मजबूत माना जाता है। मां न केवल जन्म देती है, बल्कि बेटे को पालने के लिए हर कष्ट झेलती है। लेकिन सलेमपुर की इस घटना ने मां-बेटे के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। महिलाएं तरह तरह की बातें कर रहीं है। लोगों का कहना था पारिवारिक विवाद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत इस तरह तरह से नहीं होना चाहिए। वार्डवासियों ने कहा कि इस घटना ने सभी को भीतर तक झकझोर दिया है। लोग एक-दूसरे से यही कहते नजर आए कि बदलते सामाजिक परिवेश में पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती कटुता और गुस्से पर नियंत्रण की कमी गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है।

मूल कारण की जांच

लोहियानगर वार्ड में हुई संकेशी देवी की हत्या के पीछे पैतृक मकान बेचने का विवाद सामने आया है। पुलिस के अनुसार, संकेशी देवी के ससुर स्व. महेश ने अपने जीवनकाल में करीब डेढ़ बीघा पैतृक भूमि और साढ़े तीन डिस्मिल में बनी मकान बहू के नाम कर दिया। बाद में डेढ़ बीघा भूमि बेची जा चुकी थी, जबकि ससुर के निधन के बाद संकेशा देवी मकान भी बेचना चाहती थीं। मकान बेचने की बात को लेकर कई दिनों से मां और 17 वर्षीय बेटे के बीच विवाद चल रहा था। बुधवार की रात विवाद बढ़ने पर बेटे ने ईंट से सिर पर वार कर मां की हत्या कर दी। संकेशा देवी का अपने पति जयराम से पहले ही विवाद हो चुका था। पति अलग रहकर मजदूरी करते हैं। परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं। बड़ी बेटी इंदू और नयनतारा की शादी हो चुकी है, जबकि घटना के समय संकेशा देवी अपने 17 वर्षीय आरोपी बेटे, 14 वर्षीय छोटे बेटे, नौ वर्षीय बेटी और बड़ी बेटी इंदू के साथ रह रही थीं। हत्या के बाद बेटियां दहाड़ मारकर रोने लगी। वहीं छोटे बेटे का भी रोते-रोते बुरा हाल हो गया था।

आपराधिक घटनाएं

जिले में छोटी-छोटी बातों को लेकर अपने ही अपनों के कातिल बन जा रहे हैं। कहीं संपत्ति विवाद में तो कहीं प्रेम-प्रसंग में अपनों की हत्याएं की जा रही है। हाल के महीनों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा सामने आई हैं। मई माह में बरियारपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर कला में महिला ने छोटी सी बात को लेकर भाई व भांजे के साथ मिलकर पति की पीट-पीट कर हत्या कर दी। देवरिया शहर के देवरिया खास में 21 जनवरी 2025 को एक बेटे ने अपनी मां की ही धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। 2025 मार्च माह के प्रथम सप्ताह में शहर के महुआबारी में प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर प्रेमी के साथ ही एक बेटी ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने 12 घंटे में ही इसका पर्दाफाश करते हुए बेटी व उसके आशिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2025 अप्रैल माह में मईल थाना क्षेत्र के भटौली निवासी नौशाद की हत्या पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करा दी और हत्या का शव सूटकेश में रखकर तरकुलवा के पकड़ी पटखौली में फेकवा दिया। पुलिस ने बाद में पत्नी, प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि 28 जून 2025 की रात रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर में बेटे ने ही सुपारी देकर अपने ही पिता की संपत्ति विवाद में हत्या करा दी। बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इसी तरह अगस्त 2025 में लार उपनगर के धवरिया वार्ड में मामूली बात को लेकर चंदन चौहान की उनके ही बेटे रणधीर ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। यह तो एक बानगी मात्र है।

बेटे का हत्या पर अफसोस न होना

मां की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद ही कोतवाली पहुंच गया और हत्या करने की बात कबूल की। उसे मां की हत्या कर देने का कोई अफसोस नहीं है। वह कोतवाली में पुलिस कर्मियों को बतायएा कि वह मां की हत्या कर दी है, लेकिन उसे मां की हत्या करने का कोई मलाल नहीं है। वह संपत्ति बेच कर उसे कंगाल बनाना चाह रही थी। लोगों का कहना है कि इस घटना के पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए।

सीओ गौरव सिंह ने कहा कि बेटे ने मां की हत्या की है। बेटी की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। पुलिस के पास पहले शिकायत आने की बात सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने शांतिभंग की कार्रवाई की थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

क्या संकेशा देवी ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी?
हाँ, संकेशा देवी ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Deoria Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।