Deoria News: राम जानकी मार्ग पर तीन युवकों पर जानलेवा हमला
Deoria News: राम जानकी मार्ग पर बाइक सवार दो भाइयों और उनके मित्र पर कॉर्पियो सवार हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। लाठी-डंडों से पिटाई में तीनों युवा गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और घटना पर मुकदमा दर्ज किया है। रंजिश के कारण यह हमला होना बताया जा रहा है।
Deoria News: बरहज। राम जानकी मार्ग पर थाना क्षेत्र के बालू छापर के निकट गुरुवार दोपहर को कॉर्पियो सवार दर्जन भर हमलावरों ने बाइक सवार दो सगे भाइयों सहित एक अन्य युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी-डंडों से पिटाई में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी बरहज पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले मुकदमा दर्ज किया है।
घटना का विवरण
नावापार निवासी अभय तिवारी 19, अभिषेक तिवारी 21 पुत्र रमेश तिवारी और बरछौली निवासी रत्नेश यादव (24) पुत्र सूरज चंद्र यादव बाइक से किसी काम से बरहज आ रहे थे। जैसे ही वे बलुआ छापर के पास पहुंचे, पीछे से आई स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर गिरा दिया और सवार हमलावरों ने लाठी-डंडा व धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व नगर के एक इंटर कॉलेज के मैदान में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। आरोपी पक्ष ने भी उस विवाद की तहरीर पुलिस को दी थी। उसी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है।
पुलिस का कार्यवाई
सूचना पर पीआरबी 112 मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल से लाठी-डंडे बरामद किए हैं। थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि पीड़ित के चाचा की तहरीर पर आधा दर्जन हमलावरों पे मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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