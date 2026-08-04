Deoria News: उपमुख्यमंत्री ने भाटपाररानी के आठ युवाओं को किया सम्मानित

Deoria News: भाटपाररानी क्षेत्र के आठ युवाओं को ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 'नमस्कार यूपी स्टेट क्रिएटर अवार्ड-2026' समारोह में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया।

Deoria News: भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नमस्कार फाउंडेशन द्वारा आयोजित "नमस्कार यूपी स्टेट क्रिएटर अवार्ड-2026" समारोह में भाटपाररानी क्षेत्र के आठ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सम्मानित किया।

सम्मानित युवा सम्मानित होने वालों में भठवा तिवारी की सलोनी तिवारी को एकेडमिक एक्सीलेंस, हिमांशु तिवारी को वॉलंटियरिंग क्रिएटर, बनकटा मिश्र निवासी डॉ कामेश्वर मिश्र को स्वास्थ्य सेवा, पवन त्रिपाठी को सिनेमैटोग्राफी, हिमांशु मिश्र को मेडिकेयर, पुरैना के सूरज गुप्ता को फेक न्यूज जनजागृति, अहिरौली तिवारी के विकास सिंह कुशवाहा को रक्तदान तथा छपिया निवासी अभिषेक सिंह कुशवाहा को गौसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक उत्कर्ष नमो वत्स मिश्र ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों से चयनित 400 क्रिएटर्स को 33 विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। डॉ कामेश्वर मिश्र अब तक 20 हजार से अधिक लोगों को निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दे चुके है। सलोनी तिवारी का शोध पत्र इसरो द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

युवाओं की उपलब्धियाँ पवन त्रिपाठी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं में सिनेमैटोग्राफर के रूप में प्रतिभाग किया है। हिमांशु मिश्र ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तीन से अधिक गांवों में पुस्तकालय संचालन में योगदान दिया है। सूरज गुप्ता ने 80 हजार से अधिक लोगों को फेक न्यूज के प्रति जागरूक किया है। विकास सिंह कुशवाहा ने 100 यूनिट से अधिक रक्तदान कराया है। हिमांशु तिवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया है, जबकि अभिषेक सिंह कुशवाहा पिछले तीन वर्षों से गौसेवा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है। समारोह में इसरो के वैज्ञानिक अभिषेक सिंह की भी उपस्थिति रही। क्षेत्र के युवाओं की इस उपलब्धि से भाटपाररानी क्षेत्र में हर्ष और गौरव का माहौल है।