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Deoria News: पुलिस को छका रही लुटेरी दुल्हन, गिरफ्तारी से दूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। भलुअनी स्थित एक मैरेज हाल में हरियाणा के एक युवक से

Deoria News: पुलिस को छका रही लुटेरी दुल्हन, गिरफ्तारी से दूर

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। भलुअनी स्थित एक मैरेज हाल में हरियाणा के एक युवक से सात फेरे लेने के बाद लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनने लगी है। लुटेरी दुल्हन व उसके साथियों के मोबाइल बंद होने के चलते पुलिस को उनका लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। गुरुवार को पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रहे हैं।

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शादी का झांसा

बरहज थाना क्षेत्र की रहने वाली महिलाओं ने हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना खरखौदा के ग्राम सिसाना के रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह को देवरिया में शादी करा देने का झांसा दिया। शादी कराने के एवज में 1 लाख 10 हजार रुपये ले लिया गया। 24 जुलाई की रात भलुअनी कस्बा स्थित एक मैरेज हाल में गोल्डी यादव नाम की एक युवती से शादी कराई गई। अग्नि को साक्षी मानकर सात जन्मों तक साथ निभाने का दुल्हन ने वादा किया। लेकिन यह वादा चंद घंटे में तब टूट गया, जब दुल्हन बनी युवती 1.10 लाख रुपये नकद व आभूषण लेकर फरार हो गई। गिरोह में शामिल दो सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि लुटेरी दुल्हन गोल्डी यादव व गिरोह में शामिल पांच से अधिक पुरुष सदस्यों की गिरफ्तारी को पुलिस जाल बिछाई पड़ी है。

पुलिस की जांच

पुलिस सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को भलुअनी पुलिस की कई टीमें गोरखपुर, आजमगढ़ में छापेमारी की, लेकिन लुटेरी दुल्हन व उसके साथियों का पता नहीं चल सका। उनका मोबाइल बंद होने के चलते पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर ठीक से जांच हो तो इस तरह के कई मामले में सामने जाएंगे। यह गिरोह इस तरह के बड़े पैमाने पर कार्य किया है। थानाध्यक्ष प्रदीप पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दो आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। जल्द ही दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना देवरिया में हुई।
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