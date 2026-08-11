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Deoria News: गौरीबाजार में महिला से सरेराह छिनैती, बाइक सवार बदमाश मंगलसूत्र झपटकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: गौरीबाजार के रैश्री चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से मंगलसूत्र छीन लिया। महिला ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों की पहचान कर रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

Deoria News: गौरीबाजार में महिला से सरेराह छिनैती, बाइक सवार बदमाश मंगलसूत्र झपटकर फरार

Deoria News: गौरीबाजार(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। गौरीबाजार के रैश्री चौराहे पर सोमवार की शाम सड़क पर टहल रही एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गए। पीड़िता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। विनायक गांव निवासी अनीता देवी पत्नी राजेश मालवीय रैश्री चौराहे पर मकान बनाकर रहती हैं। सोमवार शाम करीब साढ़े आठ बजे अपने घर से लगभग सौ मीटर की दूरी पर सड़क पर टहल रही थीं।इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश पहले बाइक लेकर कुछ दूर आगे निकल गए। इसके बाद अचानक बाइक घुमाकर वापस आए और महिला के गले पर झपट्टा मारकर उनका मंगलसूत्र छीन लिया।

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घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश तेज रफ्तार में फरार हो गए।महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाइक सवार बदमाश काफी दूर निकल चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही गौरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल में जुट गई।पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। सरेराह हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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