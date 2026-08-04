Deoria News: लापता युवक का नदी में मिला शव, हत्या का आरोप, अंतिम संस्कार से इंकार

Deoria News: भागलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। मईल थाना क्षेत्र के तेलिया कला गांव के दक्षिण छठ घाट के पास सरयू नदी से निकले नाला में सोमवार को दो दिन से लापता युवक क

Deoria News: भागलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। मईल थाना क्षेत्र के तेलिया कला गांव के दक्षिण छठ घाट के पास सरयू नदी से निकले नाला में सोमवार को दो दिन से लापता युवक का शव मिला। खबर मिलने पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की। इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिए। समाचार लिखे जाने तक परिजन पुलिस के समझाने के बाद भी मांग पूरी करने पर अड़े थे。

परिवार की प्रतिक्रिया तेलिया कला गांव निवासी पन्नेलाल यादव (40) पुत्र स्व. राजमंगल यादव मेहनत, मजदूरी करता था। वह एक गैस एजेंसी पर भी मजदूरी करता था। वह एक अगस्त की शाम घर से पूरब की तरफ निकला। रात में घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। अगले दिन उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन पता नहीं चला। सोमवार की सुबह कुछ लोग गांव के दक्षिण सरयू नदी से निकले नाला की तरफ गए थे। इसी बीच छठ घाट के पास लोगों ने शव देखा और शोर करने लगे। शव मिलने की खबर पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी वंदना, बेटी सुप्रिया व रितिका, बेटा अंकेत का रो-रोकर बुरा हाल है। उधर को सूचना मिलने पर 112 नंबर और थाने की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी।

पुलिस की कार्यवाही पन्नेलाल का भाई अवनीश यादव विदेशी रहता है उसे सूचना दे दी गई है। पन्नेलाल शिक्षित था, गांव में उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। उसे शराब पीने की लत थी। उसे तैरना भी आता था, उसकी डूबने मौत पर लोग हैरान हैं। पोस्टमार्टम के बाद शाम करीब पांच बजे शव घर पहुंचा तो चीख-पुकार मच गई। इसके बाद परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए दरवाजे पर शव रख अंतिम संस्कार करने से इनकार करने लगे। इसकी सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष विकास नाथ, एसएसआई महेंद्र यादव सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंचे। वह परिजनों को समझाने में जुट गए, लेकिन मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े थे। समाचार लिखे जाने तक पुलिस अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को राजी करने में जुटी थी।