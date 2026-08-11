Deoria News: बीईओ को दी गई विदाई, नवागत का हुआ स्वागत
Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। सोमवार को डायट रामपुर कारखाना स्थित महर्षि देवरहा बाबा सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अ
Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। सोमवार को डायट रामपुर कारखाना स्थित महर्षि देवरहा बाबा सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार भारती को विदाई एवं नवागत विजय कुमार ओझा का स्वागत किया गया।वक्ताओं ने कहा कि श्री भारती ने विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने, शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा विभागीय कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री भारती को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।वहीं नवागत खंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार ओझा का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला सह संयोजक विवेक मिश्रा, प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार राय, मोहम्मद यासिर, फाजिल वारसी, अतुल मिश्रा, दिनेश यादव, राजू चौरसिया, सुनीता सिंह, प्रमोद कुशवाहा, राजीव रंजन श्रीवास्तव, राजेश उपाध्याय, रामध्यान, हर्षिका मिश्रा, सुमन, अनुपलता, उर्मिला, फरहानुल्लाह, रामप्रताप सिंह, राजन सिंह, हीरालाल गुप्ता समेत सैकड़ो शिक्षक उपस्थित रहे।
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