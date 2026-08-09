Deoria News: न्यू कॉलोनी के जालपा और राघव नगर के कृष्णावती हॉस्पिटल को किया सील
Deoria News: देवरिया में स्वास्थ्य और तहसील प्रशासन ने बिना पंजीकरण के चल रहे जालपा और कृष्णावती हॉस्पिटल को सील कर दिया है। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कई अस्पताल बिना योग्य डॉक्टरों के चल रहे हैं और मरीजों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। प्रशासन अब इन अवैध अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। शनिवार को स्वास्थ्य और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के दो हॉस्पिटल को सील कर दिया। डीएम के निर्देश पर न्यू कॉलोनी के जालपा और राघव नगर के कृष्णावती हॉस्पिटल को सील किया गया। यह दोनों हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के चल रहे थे। एसीएमओ डा. अजीत कुमार सिंह और नायब तहसीलदार शिवेन्द्र कौटिल्य ने सील की कार्रवाई की। जिला मुख्यालय से लेकर उप नगरों तक बिना पंजीकरण, डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के दर्जनों प्राईवेट हास्पिटल चल रहे हैं। अधिकांश अस्पताल प्राईवेट एंबुलेंस चालकों, सरकारी अस्पतालों पर मड़राने वाले दलालों द्वारा झांसे में लाये गये मरीजों से चलते हैं।
कुछ आशा व झोला छाप डाक्टर भी कमीशन के लालच में मरीजों को ऐसे निजी अस्पतालों में पहुंचाते है। जहां मरीजों का इलाज के नाम पर आर्थिक शोषण किया जाता है। ऐसे अस्पताल कई बार मरीजों का दाम व जान दोनों ले लेते हैं। शहर के राघवनगर, सीसी रोड, न्यू कालोनी, भटवलिया, भीखमपुर रोड, पुरवा आदि में कई अस्पताल बिना डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के चल रहे हैं। कई अस्पतालों पर पंजीकरण में दिये गये डाक्टर मिलते ही नहीं हैं। बुधवार को सलेमपुर रोड स्थित एक हास्पिटल पर इलाज के दौरान एक किशोर की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उक्त जया हास्पिटल को सील कर दिया। अबैध व बिना डाक्टर के चल रहे निजी हास्पिटल के खिलाफ मिल शिकायतों को डीएम मधुसूदन हुल्गी ने गंभीरता से लिया है। डीएम के निर्देश पर शनिवार को एसीएमओ डा. अजीत कुमार सिंह व नायब तहसीलदार शिवेन्द्र कौटिल्य, सीएमओ आफिस के बाबू अरूण शाही व राजस्व विभाग की टीम ने अबैध रूप से संचालित राघवनगर स्थित कृष्णावती हास्पिटल व न्यू कालोनी जालपा हास्पिटल की ओटी व वार्ड को सील कर दिया। टीम ने जालपा हास्पिटल में सीजर के तीन मरीजों को मेडिकल कालेज में शिफ्ट करने का निर्देश दिया।
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