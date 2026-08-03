Deoria News: कुदाल से प्रहार पर चार के विरुद्ध केस

Deoria News: सुरौली, हिन्दुस्तान संवाद। युवक पर कुदाल से हमला कर मरणासन्न करने के मामले में सुरौली पुलिस ने चार के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली टोला बगही गांव निवासी रामकुमार बिंद ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश को लेकर अगया गांव के धनंजय राजभर, मृत्युंजय राजभर, सूरज राजभर और मुरली मनोहर राजभर उनके पुत्र प्रेम कुमार बिंद को रास्ते में रोककर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जब प्रेम कुमार ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उसे घेर लिया और लात घूसे और मुक्को से उसकी पिटाई करने लगे।