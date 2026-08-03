Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: विपिन बने शारीरिक शिक्षा अध्यापक महापरिषद के अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: देवरिया में अक्षय वाटिका में शारीरिक शिक्षा अध्यापक महापरिषद की वार्षिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शिवेन्द्र तिवारी ने की और संचालन शेषनाथ चौहान ने किया। इसमें विपिन बिहारी चन्द यादव को जिलाध्यक्ष चुना गया और नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया।

Deoria News: विपिन बने शारीरिक शिक्षा अध्यापक महापरिषद के अध्यक्ष

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। अक्षय वाटिका में शारीरिक शिक्षा अध्यापक महापरिषद की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता शिवेन्द्र तिवारी और संचालन शेषनाथ चौहान ने किया। इसमें शिक्षकों की सर्वसम्मति से विपिन बिहारी चन्द यादव को जिलाध्यक्ष चुना गया।इसके साथ ही संगठन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसमें हरिभगंत सिंह, शिवेन्द्र तिवारी, श्रीकृष्ण तिवारी को संरक्षक, सत्येन्द्र कुमार सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष, प्रभात रंजन मणि त्रिपाठी,सत्यम मिश्रा, राजेश राय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया।

ये भी पढ़ें:सतीश जिलाध्यक्ष और अजयपाल जिला महामंत्री बनाए गए
ये भी पढ़ें:डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स क्लस्टर मीट का शुभारंभ, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।