Deoria News: विपिन बने शारीरिक शिक्षा अध्यापक महापरिषद के अध्यक्ष
Deoria News: देवरिया में अक्षय वाटिका में शारीरिक शिक्षा अध्यापक महापरिषद की वार्षिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता शिवेन्द्र तिवारी ने की और संचालन शेषनाथ चौहान ने किया। इसमें विपिन बिहारी चन्द यादव को जिलाध्यक्ष चुना गया और नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। अक्षय वाटिका में शारीरिक शिक्षा अध्यापक महापरिषद की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता शिवेन्द्र तिवारी और संचालन शेषनाथ चौहान ने किया। इसमें शिक्षकों की सर्वसम्मति से विपिन बिहारी चन्द यादव को जिलाध्यक्ष चुना गया।इसके साथ ही संगठन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसमें हरिभगंत सिंह, शिवेन्द्र तिवारी, श्रीकृष्ण तिवारी को संरक्षक, सत्येन्द्र कुमार सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष, प्रभात रंजन मणि त्रिपाठी,सत्यम मिश्रा, राजेश राय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया।
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