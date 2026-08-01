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Deoria News: मनोकामना पूर्ण करते हैं मठ टोडर गिरी स्थित स्वयं भू भगवान शिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: सोनूघाट के मठ टोडर गिरि में 60 फीट ऊंचे स्वयंभू शिवलिंग की पूजा होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि महादेव सभी मन्नतें पूरी करते हैं। यहां मां अन्नपूर्णा के पदचिन्ह भी हैं। श्रावण माह और महाशिवरात्रि के दौरान यहां भारी भीड़ होती है, और स्थानीय लोग इसे धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

Deoria News: मनोकामना पूर्ण करते हैं मठ टोडर गिरी स्थित स्वयं भू भगवान शिव

Deoria News: सोनूघाट(देवरिया), गिरिजेश मिश्र। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर सलेमपुर-देवरिया मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत परसिया मिश्र के अंतर्गत मठ टोडर गिरि धार्मिक आस्था और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। यहां भूतल से लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर एक अति प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव भक्तों की हर मन्नत पूरी करते हैं। यही नहीं माना जाता है कि यहां मां अन्नपूर्णा के पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं। मठ टोडर गिरि स्थित प्राचीन शिवलिंग को श्रद्धालु कुट्टूक नाथ के नाम से पूजते हैं। यहां भगवान शिव 60 फीट ऊंचे ऐतिहासिक टीले पर विराजमान हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर के ठीक पीछे नीचे एक विशाल पोखरा स्थित है, जिसे स्थानीय लोग दीर्घा के नाम से जानते हैं। इसके पूर्वी तट पर खुले आकाश के नीचे मां अन्नपूर्णा के प्राचीन पदचिन्ह मौजूद हैं। श्रद्धा की अनूठी परंपरा 60 फुट ऊंचाई पर स्थित स्वयं भू शिवलिंग के ठीक पूर्व दिशा में शिव अवरोही नामक एक पोखरा है। जनश्रुति के अनुसार, भगवान शिव के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु इसी मार्ग से नीचे उतरते हैं और इस पवित्र पोखरे के समीप से होकर गुजरते हैं। इसी कारण इसका नाम शिव अवरोही पड़ा। शिवधाम से से कई चमत्कारी लोक कथाएं भी जुड़ी हैं। ग्राम सोनहुला निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग सीताराम मिश्र बताते हैं कि लगभग 35 वर्ष पूर्व देवरिया के एक व्यापारी ने यहां कुश के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया था। इसके बाद वह व्यापारी लगभग 25 वर्षों तक बिना किसी दवा के पूरी तरह स्वस्थ जीवन जीता रहा। लोग इसे महादेव की असीम कृपा व चमत्कार मानते हैं।

श्रवण मास व महाशिवरात्रि को श्रद्धालुओं की होती है भीड़

प्रत्येक श्रावण मास व महाशिवरात्रि पर्व पर कुट्टूक नाथ से विख्यात शिवालय पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। श्रावण माह के पहले शुक्रवार को यहां श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने के बावजूद देवारण्य क्षेत्र की यह अनमोल धरोहर भी उपेक्षित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शासन व पुरातत्व विभाग इस प्राचीन स्थल का वैज्ञानिक संरक्षण, शोध और सुंदरीकरण करे, तो यह स्थान धार्मिक पर्यटन के रूप में उभर सकता है। इससे न केवल प्राचीन विरासत सुरक्षित होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मठ टोडर गिरि का शिवलिंग कितनी ऊंचाई पर है?
मठ टोडर गिरि में स्थित शिवलिंग भूतल से लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर है।
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