Deoria News: आभूषण चोरी के आरोप में मां-बेटी को पीटा, 10 पर केस
Deoria News: महुआडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बरनई के मल्लटोला में कुछ लोगों ने एक महिला पर आभूषण चोरी करने का आरोप लगा महिला व उसकी बेटी की पिटाई कर दी।
Deoria News: महुआडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बरनई के मल्लटोला में कुछ लोगों ने एक महिला पर आभूषण चोरी करने का आरोप लगा महिला व उसकी बेटी की पिटाई कर दी। महिला व बेटी का उपचार कराया गया। इस मामले में पुलिस ने 10 के विरुद्ध केस दर्ज किया है। हालांकि देर शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।गांव की इंद्रावती देवी का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग पिछले दो दिनों से उन पर आभूषण चोरी का आरोप लगाकर बदनाम कर रहे थे। इसकी जानकारी उन्होंने गांव के प्रशासक को भी दी। शुक्रवार की शाम वह अपनी पुत्री के साथ खेत की तरफ गई थीं।
इस बीच वहां भी वह लोग पहुंच गए और आरोप लगाकर कहासुनी करने लगे। विवाद बढ़ने पर सभी आरोपियों ने उनका बाल पकड़ कर पिटाई की। बचाव करने बेटी आई तो आरोपियों ने उसे भी नहीं छोड़ा। इस मामले में पुलिस ने मीरा पत्नी सूर्यभान यादव , पूजा पत्नी राकेश यादव , निशा देवी पत्नी कृष्णामोहन , जगेसरा देवी पत्नी कबिलास यादव , विजयमती देवी पत्नी उदयभान यादव , प्रियंका पुत्री कृष्णमोहन , हिमांशु पुत्र कृष्णमोहन , सतीश यादव पुत्र सूर्यभान, राकेश यादव पुत्र अज्ञात, सूर्यभान यादव पुत्र अज्ञात के खिलाफ बलवा, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
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