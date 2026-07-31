Deoria News: हादसे में बुजुर्ग की मौत, शव को रख ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Deoria News: रुद्रपुर में सड़क दुर्घटना में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके वाहन की वजह से दुर्घटना हुई। तीन घंटे के बाद एसडीएम के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और आवागमन बहाल किया गया।
Deoria News: रुद्रपुर, हिन्दुस्तान संवाद। एक्सीडेंट में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव को ग्रामीणों ने रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने पुलिस कर्मी की गाड़ी से एक्सीडेंट होने का आरोप लगा रहे थे। एसडीएम के आश्वासन पर तीन घण्टे बाद आन्दोलन समाप्त हुआ और रुद्रपुर-असवनपार मार्ग पर आवागमन बहाल हो सका।बुधवार की सायं करीब सात बजे एकौना थाना क्षेत्र के नगवां खास गांव के मराछी टोला के रहने वाले रामप्रीत साहनी (70) पुत्र पूर्णमासी साहनी की किसी वाहन की ठोकर से असवनपार मार्ग पर स्थित बजरंग चौराहा पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
साथ ही मृतक के भतीजे अजीत साहनी की तहरीर पर अज्ञात वाहन के खिलाफ रात में ही मुकदमा दर्ज कर ली। गुरुवार की सायं करीब चार बजे जैसे ही शव पोस्टमार्टम से गांव पहुंचा, लोगों ने असवनपार मार्ग पर शव को रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन पुलिस कर्मी की वाहन से एक्सीडेंट होने की बात कहते हुए दूसरा मुकदमा दर्ज करने, मृतक के पौत्र को दिव्यांग पेंशन और आवास देने की मांग कर रहेथे। सूचना मिलते ही एसडीएम राजकुमार गुप्ता, सीओ सत्येन्द्र कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां एसडीएम राजकुमार गुप्ता के आश्वासन पर ग्रामीण मानें और सायं सात बजे आन्दोलन समाप्त हुआ।
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