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Deoria News: मोहर्रम के चालीसवां मेले में खेल प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: जिला में सिकटिया दिनचक गांव के गांधी मैदान में मोहर्रम के 40वें मेले का आयोजन किया गया। मेले में खेल प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने करतब दिखाए। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री हरिचरण सिंह कुशवाहा ने विजेताओं को सम्मानित किया। ग्रामीणों ने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया।

Deoria News: मोहर्रम के चालीसवां मेले में खेल प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

Deoria News: बनकटा, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सिकटिया दिनचक गांव स्थित गांधी मैदान में रविवार को मोहर्रम के चालीसवां मेले का आयोजन हुआ। मेले के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रकार के करतब प्रस्तुत कर लोगों को अचंभित कर दिया।क्षेत्र के इंगुरी लाला टोला, परसिया बुजुर्ग, भाटपाररानी, ततायार खुर्द, कड़सरवा सहित आसपास के गांवों के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री हरिचरण सिंह कुशवाहा ने विजेता खिलाड़ियों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के साथ युवाओं को सकारात्मक दिशा भी प्रदान करते है।कार्यक्रम

को शम्स परवेज, अनिल सिंह तोमर, ग्राम प्रधान, अखिलेश कुशवाहा एवं मुस्तफा हुसैन ने भी संबोधित किया। आयोजन समिति की ओर से शमीम अंसारी, काजी समीर, मुमताज, मुलायम यादव, सैयद अंसारी, शकील अंसारी, रफीक, शमसुद्दीन, पंकज यादव, रिजवान, महबूब आलम, जाकिर हुसैन, असलाम अंसारी सहित अनेक लोगों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

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