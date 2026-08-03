Deoria News: पद-स्थापना समारोह में रोटरी क्लब की नई कार्यकारिणी ने संभाली जिम्मेदारी

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। रोटरी क्लब देवरिया का 24 वां पद-स्थापना व शपथ ग्रहण समारोह श्री हनुमान मंदिर के करीब रामाबाबू के बगीचा परिसर में आयोजित हुआ। समारोह में वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपना दायित्व ग्रहण किया। मुख्य अतिथि डीजीई रोटेरियन मंकेश्वर नाथ पाण्डेय, एजी डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव व चार्टर अध्यक्ष अखिलेंद्र शाही ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूनम मणि त्रिपाठी व रोटेरियन राजेन्द्र जायसवाल ने भजन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में चार्टर अध्यक्ष श्री शाही ने कहा कि रोटरी क्लब सेवा, समर्पण और सामाजिक दायित्वों की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाता रहा है।

उन्होंने नई कार्यकारिणी से समाज हित के कार्यों को गति देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रोटेरियन कपिल सोनी ने अध्यक्ष, रोटेरियन डॉ. मनोज कुमार मद्धेशिया ने सचिव, रोटेरियन जावेद अहमद सिद्दीकी व डॉ आरके श्रीवास्तव ने उपाध्यक्ष और रोटेरियन अतुल कुमार बरनवाल ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण किया। अन्य पदाधिकारियों में रोटेरियन अवनीश मिश्रा, डॉ. रविकांत मणि त्रिपाठी, आशीष कंसल, मयंक अग्रवाल, आशुतोष भरोदिया, आयुष मित्तल, राजेन्द्र जायसवाल, कृष्णा अग्रवाल, अशोक सिंह व राणा प्रताप सिंह ने भी अपने-अपने दायित्व ग्रहण किए। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद कपिल सोनी ने कहा कि रोटरी क्लब शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं मानवीय सेवा के क्षेत्रों में स्थायी व सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाले कार्यों को प्राथमिकता देगा। संचालन रोटेरियन डॉ. रविकांत मणि त्रिपाठी ने किया। इस दौरान डॉ. विनोद सिंह, डॉ. आर.पी. शाही, डॉ. मिथिलेश सिंह, डॉ. माधव सिंह, वकील सिंह, डॉ. नीतिश राय व डॉ. शौर्य सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। ।