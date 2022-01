स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए शत-प्रतिशत हो आवेदन

देवरिया। निज संवाददाता

जिलाधिकारी आशुतोष निरजंन ने गूगल मीट के माध्यम से शुक्रवार को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी बीईओ को निर्धारित कार्यक्रम एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने व पुरस्कार हेतु शत प्रतिशत आवेदन हेतु निर्देशित किया।

उन्होंने सभी बीईओ को निर्देश दिया कि जनवरी से मार्च तक निर्धारित समयावधि में विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाईन जमा किया जाए। उन्होंने बीएसए को निर्देशित किया कि एक अभियान चलाकर उक्त कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयवन हो। उन्होंने बीईओ को निर्देश दिया कि वे ऑपरेशन कायाकल्प में जनपद में अधिकाश विद्यालयों में अच्छे कार्य हुए हैं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जनपद हेतु अवश्य रूप से नामित कराया जाए। बीईओ को निर्देश दिया कि राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही हो। इसके लिए 5 जिला समन्वयकों को 3-3 विकास खण्ड आवंटित करते हुए नोडल अधिकारी नामित किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा भारत सरकार के संलग्न पत्र के क्रम में परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों द्वारा शत-प्रतिशत रूप से प्रतिभागिता (Participation, Registration & Submission) सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश स्तर से "It's time to showcase my school" अभियान का शुभारम्भ किया किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया को निर्धारित समयाधि में पूर्ण कराने हेतु समय सारिणी निर्गत दी गयी है। जनपद स्तर पर विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा करने की तिथि जनवरी- मार्च तक, जिला स्तर पर पुरस्कारों के लिए चयन 1 अप्रैल-15 मई, राज्य- केन्द्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों के लिए चिन्हांकित विद्यालयों की सूची जमा करने की तिथि 22 मई तक निर्धारित है। राज्य स्तर पर राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश स्तर के पुरस्कारों के लिए विद्यालयों का चयन की तिथि 22 मई-30 जून, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए चिन्हांकित विद्यालयों की सूची जमा करने की तिथि 1 जुलाई-7 जुलाई निर्धारित है। राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हांकित विद्यालयों की स्थिति का सत्यापन करने की तिथि 7 जुलाई-7 सितंबर, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार समारोह की सम्भावित तिथि 15 अक्टूबर (विश्व हाथ धुलाई दिवस) निर्धारित है। गूगल मीट में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी सन्तोष कुमार राय, अधिशासी अभियंता जल निगम, राज्य परियोजना कार्यालय स्तर निर्माण के यूनिट इंचार्ज मण्डलीय समन्वयक यूनिसेफ, सभी बीईओ,जिला समन्वयक (एसएसए) समस्त एसआरजी जुड़े रहे।