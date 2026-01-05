देवरिया में काम में फिसड्डी SOG टीम पर गिरी गाज, एसपी ने एक झटके में पूरी यूनिट को किया लाइन हाजिर

संक्षेप: देवरिया में अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम रही एसओजी टीम पर एसपी संजीव सुमन ने कड़ा एक्शन लिया है। हत्या और पशु तस्करी से जुड़े मामलों में अपेक्षित प्रदर्शन न होने पर पूरी एसओजी यूनिट को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

यूपी के देवरिया में अपराध पर नकेल कसने में फेल पूरी एसओजी टीम लाइन हाजिर कर दी गई है। एसपी संजीव सुमन की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। वहीं, अभी नई एसओजी का गठन नहीं हो पाया है।

मुंबई के रहने वाले केमिकल फैक्ट्री मालिक की हत्या कर शव महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पानी की टंकी में डाल दिया गया था। इसके पर्दाफाश को एसओजी टीम भी लगाई गई थी। इसके अलावा सलेमपुर में हाल ही में बाइक सवार दो युवकों को पशु तस्करों ने रौंद दिया। जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। पशु तस्कर गिरोह के सरगना व फरार चल रहे अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी प्रथम को इसकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन एसओजी का कार्य बेहतर नहीं रहा।

अपराध पर नकेल कसने में फिसड्डी एसओजी प्रथम के प्रभारी दीपक कुमार, उप निरीक्षक विनय सिंह, दीवान अखिलेश दुबे, शशिकांत राय, सुभाष सिंह, सिपाही बिंदेश्वर यादव, अरविंद कुशवाहा, ईश्वर चंद यादव को एसपी ने रविवार की रात लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि अभी नई एसओजी प्रथम का गठन नहीं किया गया है।

इस मामले में एसपी देवरिया ने कहा कि एसओजी का गठन अपराध पर अंकुश लगाने के लिए होता है। इधर चार-पांच माह से एसओजी की टीम कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और कई घटनाओं का पर्दाफाश भी नहीं हुआ। इसलिए एसओजी में तैनात प्रभारी, समेत सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।