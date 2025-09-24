deoria police removed controversial banner for second time people took to streets early morning police and pac deployed देवरिया पुलिस ने दूसरी बार उतारा विवादित बैनर, फिर सुबह-सुबह सड़क पर उतरे लोग; पुलिस-पीएसी तैनात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsdeoria police removed controversial banner for second time people took to streets early morning police and pac deployed

बुधवार की सुबह-सुबह लोग एक बार फिर सड़क पर उतर आए। लोगों ने प्रदर्शन कर पोस्टर उतारने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तनाव को देखते हुए देवरिया के कुछ हिन्दूवादी नेताओं के घरों पर एहतियातन पुलिस की तैनाती की गई है।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाWed, 24 Sep 2025 08:37 AM
यूपी के देवरिया में बैनर विवाद तूल पकड़ने लगा है। पुलिस ने रुद्रपुर चौक चौराहे पर लगे विवादित बैनर को मंगलवार की रात दोबारा उतार दिया। इसे लेकर बुधवार की सुबह-सुबह लोग एक बार फिर सड़क पर उतर आए। लोगों ने प्रदर्शन कर पोस्टर उतारने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बैनर विवाद से उपजे तनाव को देखते हुए देवरिया के कुछ हिन्दूवादी नेताओं के घरों पर एहतियातन पुलिस की तैनाती की गई है। विवादित बैनर को लेकर मंगलवार को भी रुद्रपुर चौक पर हंगामा हुआ था और लोग सड़क पर धरना देने लगे थे।

यह बैनर सबसे पहले सोमवार की रात में किसी ने रु्द्रपुर चौक पर लगाया था जिसकी दूसरे पक्ष के लोगों ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मंगलवार की सुबह बैनर उतरवा दिया था जिसे हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने दोबारा लगा दिया था। भाजपा नेता छठेलाल निगम की अगुवाई में लोग बैनर उतरवाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ ऐक्शन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे।

देवरिया पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर वापस किया था। लेकिन माहौल को देखते हुए बैनर को उस समय वहीं रहने दिया था। मंगलवार की रात में पुलिस ने एक बार फिर बैनर को उतरवा दिया। बुधवार की सुबह लोगों को इसकी जानकारी हुई तो वे दोबारा सड़क पर उतर गए।

चौक पर रखा जाता है ताजिया

रुद्रपुर चौक पर मुस्लिम समुदाय का ताजिया रखा जाता है। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा भी नवरात्र में रखी जाती है। लोगों के सड़क पर उतरने के चलते देवरिया पुलिस अलर्ट मोड पर है। मौके पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं। तनाव को देखते हुए कुछ हिंदूवादी नेताओं के घरों पर पुलिस लगाते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं पुलिस आसपास के इलाकों और अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखे हुए है। पुलिस का कहना है कि मामले में कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सड़क पर उतरे लोगों से वापस जाने और शांति-व्यवस्था कायम रखने की अपील भी कर रही है।

