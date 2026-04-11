गोरखपुर में देवरिया बाईपास और फर्रुखाबाद में इस रोड का चौड़ीकरण होगा, योगी सरकार का फैसला

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देवरिया बाईपास और फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद संकिसा मार्ग का चौड़ीकरण होगा।मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों/पीसीयू् शिथिलीकरण की बैठक में यह फैसला हुआ।

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन दो सड़कों के चौड़ीकरण का फैसला लिया है। इससे यहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद संकिसा मार्ग चौड़ीकरण व सुधारीकरण 30.39 करोड़ और गोरखपुर में देवरिया बाईपास मार्ग से तालकंदा, चाफा सनहा, चवरी मार्ग 1.5 लेन चौड़ीकरण के साथ सुधारीकरण 34.70 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों/पीसीयू् शिथिलीकरण की बैठक में यह फैसला हुआ।

फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद संकिसा चार लेन मार्ग (लंबाई-1.600 किमी) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण होगा। इससे क्षेत्र में यातायात की सुगमता बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार व कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधा मिलेगी। गोरखपुर में देवरिया बाईपास मार्ग से तालकंदा, चाफा सनहा, चवरी मार्ग का 1.5 लेन में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का काम 11.800 किमी लंबाई में किया जाएगा। इससे गोरखपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यातायात का दबाव कम होगा।

समयसीमा में निर्माण कार्य को पूरा किया जाए मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। ये परियोजनाएं प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।