जरा सी बात पर भड़की देवरानी, जेठानी पर फेंक दिया चावल का खौलता पानी; गिरफ्तार

किसी मामूली बात पर देवरानी-जेठानी के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान देवरानी ने जेठानी पर चावल पकाने के लिए खौलता पानी फेंक दिया। शरीर पर अचानक खौलता पानी पड़ने से जेठानी चीख उठीं। कराह रहीं जेठानी को लेकर लोग आनन-फानन में बलिया के जिला अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज कर रेफर कर दिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के बलिया में देवरानी-जेठानी के झगड़े में पुलिस को पहुंचना पड़ा। परिवार में हुई किसी मामूली सी बात पर यहां देवरानी ने अपनी जेठानी पर चावल का खौलता पानी फेंक दिया। इसके चलते जेठानी बुरी तरह झुलस गई। उन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार परिवारीजन उन्हें इलाज के लिए वाराणसी ले गए हैं। उधर, मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी देवरानी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना, बलिया शहर से सटे तीखमपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह किसी मामूली बात पर घर में देवरानी-जेठानी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान देवरानी ने जेठानी पर चावल पकाने के लिए खौलता पानी फेंक दिया। देवरानी द्वारा अचानक किए गए इस हमले से हर कोई हैरान रह गया। शरीर पर अचानक खौलता पानी पड़ने से जेठानी चीख उठीं। वह बुरी तरह झुलस गई थीं। खौलता पानी जहां-जहां गिरा वहां-वहां बुरी तरह जलन शुरू हो गई। पीड़ा से कराह रहीं जेठानी को लेकर लोग आनन-फानन में बलिया के जिला अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर भी कर दिया।

पता चला है कि परिवारीजन गंभीर रूप से झुलसीं जेठानी को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले गए हैं। उधर, देवरानी-जेठानी के इस झगड़े की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। लोग देवरानी के इस कदर गुस्से में आ जाने से हैरान हैं और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में उसे अपनी जेठानी पर इस तरह का हिंसक हमला नहीं करना चाहिए था।

सूचना पर पहुंची पुलिस, देवरानी गिरफ्तार उधर, देवरानी द्वारा जेठानी पर चावल का खौलता पानी फेंके जाने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जेठानी की हालत देखते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। आरोपी देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाक्रम में देवरानी के खिलाफ केस जेठानी के पति यानी आरोपी के जेठ ने किया है। उन्होंने तहरीर में पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी है।