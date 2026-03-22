Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

जरा सी बात पर भड़की देवरानी, जेठानी पर फेंक दिया चावल का खौलता पानी; गिरफ्तार

Mar 22, 2026 07:18 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बलिया
share

किसी मामूली बात पर देवरानी-जेठानी के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान देवरानी ने जेठानी पर चावल पकाने के लिए खौलता पानी फेंक दिया। शरीर पर अचानक खौलता पानी पड़ने से जेठानी चीख उठीं। कराह रहीं जेठानी को लेकर लोग आनन-फानन में बलिया के जिला अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज कर रेफर कर दिया।

जरा सी बात पर भड़की देवरानी, जेठानी पर फेंक दिया चावल का खौलता पानी; गिरफ्तार

UP News: उत्तर प्रदेश के बलिया में देवरानी-जेठानी के झगड़े में पुलिस को पहुंचना पड़ा। परिवार में हुई किसी मामूली सी बात पर यहां देवरानी ने अपनी जेठानी पर चावल का खौलता पानी फेंक दिया। इसके चलते जेठानी बुरी तरह झुलस गई। उन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार परिवारीजन उन्हें इलाज के लिए वाराणसी ले गए हैं। उधर, मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी देवरानी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना, बलिया शहर से सटे तीखमपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह किसी मामूली बात पर घर में देवरानी-जेठानी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान देवरानी ने जेठानी पर चावल पकाने के लिए खौलता पानी फेंक दिया। देवरानी द्वारा अचानक किए गए इस हमले से हर कोई हैरान रह गया। शरीर पर अचानक खौलता पानी पड़ने से जेठानी चीख उठीं। वह बुरी तरह झुलस गई थीं। खौलता पानी जहां-जहां गिरा वहां-वहां बुरी तरह जलन शुरू हो गई। पीड़ा से कराह रहीं जेठानी को लेकर लोग आनन-फानन में बलिया के जिला अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर भी कर दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में एक और जेठानी फंसी, देवरानी की जगह दे रही थी सीटेट परीक्षा, दोनों को जेल

पता चला है कि परिवारीजन गंभीर रूप से झुलसीं जेठानी को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले गए हैं। उधर, देवरानी-जेठानी के इस झगड़े की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। लोग देवरानी के इस कदर गुस्से में आ जाने से हैरान हैं और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में उसे अपनी जेठानी पर इस तरह का हिंसक हमला नहीं करना चाहिए था।

सूचना पर पहुंची पुलिस, देवरानी गिरफ्तार

उधर, देवरानी द्वारा जेठानी पर चावल का खौलता पानी फेंके जाने की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जेठानी की हालत देखते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। आरोपी देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाक्रम में देवरानी के खिलाफ केस जेठानी के पति यानी आरोपी के जेठ ने किया है। उन्होंने तहरीर में पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी है।

ये भी पढ़ें:कुत्ते को लेकर घर में बवाल, बहुओं ने सास पर बोला हमला; बुरी फंसी देवरानी-जेठानी

क्या बोली पुलिस

इस संबंध में नगर कोतवाल क्षितिज त्रिपाठी ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते यह घटना हुई है। पीड़िता के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ पूरी घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:देवरानी ने जेठानी को प्रेमी संग बिस्तर पर पकड़ा, युवक की प्रेमिका के घर में मौत
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |