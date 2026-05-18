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देश का मुसलमान न कभी झुका है, न झुकेगा, जमीयत के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी

Yogesh Yadav देवबंद, संवाददाता
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दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सरकार और सांप्रदायिक ताकतों पर मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान न कभी झुका है और न झुकेगा।

देश का मुसलमान न कभी झुका है, न झुकेगा, जमीयत के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी

जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत के दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित अधिवेशन में सरकार की शह पर सांप्रदायिक ताकतों पर मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि मुसलमान न कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा।

दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा-ए-हिंद के दो दिवसीय अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुछ लोग देश के अमन, एकता और भाईचारे के साथ खिलवाड़ कर सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालात इतने खराब बना दिए गए हैं कि हर तरफ जहर उगला जा रहा है, मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है लेकिन कानून के रखवाले चुप्पी साधे हैं।

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मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में हुए विधानसभा चुनाव में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गईं। वर्ग विशेष के लोगों को सार्वजनिक रूप से धमकियां दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को योजनाबद्ध तरीके से एक वैचारिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। वंदे मातरम् जैसे विवादित गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित कर भाजपा शासित राज्यों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर मस्जिदों, मकबरों और मदरसों को अवैध बताकर गिराया जा रहा है। मदनी ने कहा कि वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के सामान दर्जा देने और उसे अनिवार्य किया जाना संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है तो हम अदालत जाएंगे।

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बढ़ता वैचारिक टकराव और सामाजिक सौहार्द पर बहस

जमीयत के इस अधिवेशन के बाद देवबंद और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में राजनीतिक और सामाजिक गरमाहट बढ़ गई है। मौलाना मदनी के बयान को जहां एक वर्ग अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पुरजोर आवाज के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे बहुसंख्यक समाज को उकसाने और ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का जरिया मान रहा है। स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग का मानना है कि चुनाव और राजनीतिक मंचों से आने वाले ऐसे तीखे बयान जमीनी स्तर पर सालों से चले आ रहे भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर चोट पहुंचाते हैं। आने वाले दिनों में इस बयानबाजी को लेकर हिंदूवादी संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच वैचारिक टकराव और तेज होने के आसार हैं, जिसने खुफिया और स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है।

देश संविधान से चलेगा, मदनी की भड़काऊ बयानबाजी से नहीं : त्यागी

वहीं, बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को भड़काऊ बताते हुए कहा कि भारत का संविधान भड़काऊ बयानों से नहीं बल्कि संविधान और कानून से चलेगा। मदनी भड़काऊ बयानबाजी कर देश के अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग कर टकराव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारों की आड़ में किसी भी प्रकार की मजहबी कट्टरता, तुष्टिकरण या भड़काऊ बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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