यूपी में काल बन गया कोहरा, ट्रक से टकराई कार, दंपति समेत तीन लोगों की मौत

यूपी के लखीमपुर खीरी में हादसा हो गया। तीन लोगों के लिए कोहरा काल बन गया। एनएच 730 पर गुरुवार सुबह छाए जबरदस्त कोहरे के बीच एक कार किसी ट्रक से जा टकराई। इस सड़क हादसे में बहराइच जिला निवासी दंपति समेत तीन की मौत हो गई। दो घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। वहां से एक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

यह हादसा एनएच 730 पर गोला कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास हुआ। बहराइच जिले के गांव धाम कुंडा थाना रामगांव का निवासी 28 वर्षीय सुनील सिंह अपनी पत्नी 26 वर्षीय सुधा, दो साल की बेटी और साले मुकेश सिंह के साथ दिल्ली से बहराइच जा रहे थे। सुनील दिल्ली में डेकोरेशन का काम करते थे। उनका परिवार राजौरी गार्डन में रह रहा था।