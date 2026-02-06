घने कोहरे में नहीं दिखा मोड़; गड्ढे में पलटी तेज रफ्तार कार, पंचायत सहायक की मौत

संक्षेप: बलरामपुर में घने कोहरे के कारण बारात से लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार एर्टिगा मोड़ पर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिसमें पंचायत सहायक सौरभ यादव (28) की मौत हो गई, जबकि चालक समेत चार लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बलरामपुर जिले में घने कोहरे के कारण हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना गौरा थाना क्षेत्र के बेलहा–गौरा राजमार्ग पर परसा पुरैना मोड़ के पास की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बेनीनगर निवासी राजकिशोर सिंह के पुत्र की बारात बहराइच गई हुई थी। शादी समारोह समाप्त होने के बाद बारात रात करीब तीन बजे वापस बेनीनगर लौट रही थी। इसी दौरान घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण चालक मोड़ का सही अंदाजा नहीं लगा सका और तेज रफ्तार मारुति एर्टिगा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।

हादसा इतना भीषण था कि वाहन के एयरबैग तक खुल गए, लेकिन कार में सवार पंचायत सहायक सौरभ यादव (28), पुत्र महादेव यादव, निवासी बेनीनगर, के सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक अपने पीछे पत्नी ममता, डेढ़ वर्षीय मासूम बेटी, छोटे भाई आलोक यादव और माता-पिता रेखा देवी व महादेव यादव को छोड़ गया है।