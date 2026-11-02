दो दिन बारिश, फिर तेज धूप, अब घना कोहरा, नवंबर के दूसरे ही दिन धुंध देख लोग हैरान

यूपी में नवंबर के दूसरे ही दिन लोगों को कोहरे का दीदार हो गया। बनारस में मौसम के इस बदले मिजाज को देखकर हर कोई हैरान रह गया। विमानों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया। एक अंतरराष्ट्रीय समेत तीन विमानों को डायवर्ट करना पड़ा।

धर्मनगरी काशी में सोमवार की सुबह मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को हैरान कर दिया। अर्बन के असर से दो दिनों तक हुई बारिश के बाद रविवार को दिन में तेज धूप निकली लेकिन शाम में फिर बारिश हुई। सोमवार की सुबह का नजारा बदला-बदला दिखाई दिया। पूरा बनारस घने कोहरे और सफेद धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ही इस तरह का कोहरा और अचानक बढ़ी ठंड ने शहरवासियों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर दिसंबर के मध्य में दिखाई देने वाला दृश्य नवंबर के दूसरे ही दिन सड़कों और घाटों पर देखने को मिला। कोहरा का बड़ा असर विमान सेवाओं पर देखने को मिला। विमानों को संचालन पूरी तरह ठप रहा। सुबह सुबह पहुंचे दो घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय विमान को डायवर्ट करना पड़ा।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले तीन दिनों से वाराणसी और आसपास के इलाकों में जारी छिटपुट बारिश और बादलों के चलते वायुमंडल के निचले हिस्से में भारी नमी जमा हो गई थी। आसमान साफ हुआ और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस नमी ने घने कोहरे का रूप ले लिया। अचानक गिरे तापमान और दृश्यता में आई कमी की वजह से स्कूल निकले बच्चों और सुबह की सैर पर निकले लोगों के साथ ही वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी हुई।

सड़कों पर लाइट जलाकर चले वाहन कोहरे के कारण सुबह के वक्त गंगा तट का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। दशाश्वमेध, अस्सी, नमो घाट समेत सभी प्रमुख घाट कोहरे की आगोश में दिखाई दिए। रोज गंगा जी आने वालों के बीच भी चर्चा का विषय कोहरा ही बना हुआ था। लोग अपनी अपनी तरह से इस कोहरे की व्याख्या करते दिखाई दिए। वहीं, सुबह होने के बाद भी वाहन चालको को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाना पड़ा।

ठंड की दस्तक, खान-पान और दिनचर्या में बदलाव नवंबर के दूसरे ही दिन मौसम के इस बदलाव ने गुलाबी ठंड की मजबूत दस्तक दे दी है। सुबह-सुबह टहलने निकलने वाले लोग अब हाफ टी-शर्ट की जगह लोवर और फुल कपड़ों में दिखाई दिए। चाय की अड़ियों पर भी भीड़ देखने को मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और नमी के असर से सुबह-रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा गहराएगा।

कम दृश्यता से विमान संचालन ठप, दो घरेलू एक अंतराष्ट्रीय विमान डायवर्ट मौसम में आए बदलाव के कारण वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन ठप रहा। दो घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय विमान डायवर्ट करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइन्स का विमान 6ई 6558 बेगलुरु से अपने निर्धारित समय के सुबह 4:30 बजे उड़ान भरकर वाराणसी हवाई क्षेत्र में सुबह लगभग 6:40 बजे पहुंचा। दृश्यता कम होने से विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। 20 मिनट चक्कर लगाने के बाद विमान लखनऊ डायवर्ट हो गया। इसी तरह विमान सख्या 6ई 6246 दिल्ली से सुबह 5:25 बजे उड़ान भरकर वाराणसी सुबह 6:50 बजे पंहुचा हवा में कुछ देर चक्कर लगाने के बाद यह भी लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय विमान बुद्ध एयर यू4 161 काठमांडू से अपने निर्धारित समय सुबह 7:04 बजे वाराणसी के आसमान में आया। 50 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद वापस काठमांडू के लिए डायवर्ट हो गया। संभावना जताई जा रही है कि सुबह 9:30 बजे तक दृश्यता सामान्य होने के बाद विमान संचालन शुरू हो पाएगा। मौसम विभाग के अधिकारीयों ने बताया की सुबह 8:15 बजे तक विजिबिलिटी ढाई सौ मीटर थी। ऐसे में विमानो की रनवे पर लैंडिंग संभव नहीं है।

दिन में तेज धूप के बाद देर शाम हुई बारिश रविवार को जिले में दिन में तेज धूप के बाद रात में अचानक कुछ इलाके में झमाझम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्नब कमजोर हो गया है लेकिन उसके जाते अचानक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगे आसमान साफ रहेगा। दिन के पारे में बढ़ोतरी होगी जबकि रात में गिरावट होगी।

जिले में रविवार को सुबह तेज धूप निकली थी, जो लगभग पूरे दिन रही। देर शाम अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले घने बादल छा गए। रात करीब 8.30 बजे जगतगंज, चेतगंज, नदेसर, लक्सा, चौक, हुकुंलगंज, नई सड़क, आदमपुर, कैंटोंमेंट, दारानगर में करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई है। वहीं पांडेयपुर, अर्दली बाजार में बारिश हुई।