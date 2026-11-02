दो दिन बारिश, फिर तेज धूप, अब घना कोहरा, नवंबर के दूसरे ही दिन धुंध देख लोग हैरान
यूपी में नवंबर के दूसरे ही दिन लोगों को कोहरे का दीदार हो गया। बनारस में मौसम के इस बदले मिजाज को देखकर हर कोई हैरान रह गया। विमानों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया। एक अंतरराष्ट्रीय समेत तीन विमानों को डायवर्ट करना पड़ा।
धर्मनगरी काशी में सोमवार की सुबह मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को हैरान कर दिया। अर्बन के असर से दो दिनों तक हुई बारिश के बाद रविवार को दिन में तेज धूप निकली लेकिन शाम में फिर बारिश हुई। सोमवार की सुबह का नजारा बदला-बदला दिखाई दिया। पूरा बनारस घने कोहरे और सफेद धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ही इस तरह का कोहरा और अचानक बढ़ी ठंड ने शहरवासियों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर दिसंबर के मध्य में दिखाई देने वाला दृश्य नवंबर के दूसरे ही दिन सड़कों और घाटों पर देखने को मिला। कोहरा का बड़ा असर विमान सेवाओं पर देखने को मिला। विमानों को संचालन पूरी तरह ठप रहा। सुबह सुबह पहुंचे दो घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय विमान को डायवर्ट करना पड़ा।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले तीन दिनों से वाराणसी और आसपास के इलाकों में जारी छिटपुट बारिश और बादलों के चलते वायुमंडल के निचले हिस्से में भारी नमी जमा हो गई थी। आसमान साफ हुआ और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस नमी ने घने कोहरे का रूप ले लिया। अचानक गिरे तापमान और दृश्यता में आई कमी की वजह से स्कूल निकले बच्चों और सुबह की सैर पर निकले लोगों के साथ ही वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी हुई।
सड़कों पर लाइट जलाकर चले वाहन
कोहरे के कारण सुबह के वक्त गंगा तट का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। दशाश्वमेध, अस्सी, नमो घाट समेत सभी प्रमुख घाट कोहरे की आगोश में दिखाई दिए। रोज गंगा जी आने वालों के बीच भी चर्चा का विषय कोहरा ही बना हुआ था। लोग अपनी अपनी तरह से इस कोहरे की व्याख्या करते दिखाई दिए। वहीं, सुबह होने के बाद भी वाहन चालको को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाना पड़ा।
ठंड की दस्तक, खान-पान और दिनचर्या में बदलाव
नवंबर के दूसरे ही दिन मौसम के इस बदलाव ने गुलाबी ठंड की मजबूत दस्तक दे दी है। सुबह-सुबह टहलने निकलने वाले लोग अब हाफ टी-शर्ट की जगह लोवर और फुल कपड़ों में दिखाई दिए। चाय की अड़ियों पर भी भीड़ देखने को मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और नमी के असर से सुबह-रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा गहराएगा।
कम दृश्यता से विमान संचालन ठप, दो घरेलू एक अंतराष्ट्रीय विमान डायवर्ट
मौसम में आए बदलाव के कारण वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन ठप रहा। दो घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय विमान डायवर्ट करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइन्स का विमान 6ई 6558 बेगलुरु से अपने निर्धारित समय के सुबह 4:30 बजे उड़ान भरकर वाराणसी हवाई क्षेत्र में सुबह लगभग 6:40 बजे पहुंचा। दृश्यता कम होने से विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। 20 मिनट चक्कर लगाने के बाद विमान लखनऊ डायवर्ट हो गया। इसी तरह विमान सख्या 6ई 6246 दिल्ली से सुबह 5:25 बजे उड़ान भरकर वाराणसी सुबह 6:50 बजे पंहुचा हवा में कुछ देर चक्कर लगाने के बाद यह भी लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया।
अंतरराष्ट्रीय विमान बुद्ध एयर यू4 161 काठमांडू से अपने निर्धारित समय सुबह 7:04 बजे वाराणसी के आसमान में आया। 50 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद वापस काठमांडू के लिए डायवर्ट हो गया। संभावना जताई जा रही है कि सुबह 9:30 बजे तक दृश्यता सामान्य होने के बाद विमान संचालन शुरू हो पाएगा। मौसम विभाग के अधिकारीयों ने बताया की सुबह 8:15 बजे तक विजिबिलिटी ढाई सौ मीटर थी। ऐसे में विमानो की रनवे पर लैंडिंग संभव नहीं है।
दिन में तेज धूप के बाद देर शाम हुई बारिश
रविवार को जिले में दिन में तेज धूप के बाद रात में अचानक कुछ इलाके में झमाझम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अर्नब कमजोर हो गया है लेकिन उसके जाते अचानक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगे आसमान साफ रहेगा। दिन के पारे में बढ़ोतरी होगी जबकि रात में गिरावट होगी।
जिले में रविवार को सुबह तेज धूप निकली थी, जो लगभग पूरे दिन रही। देर शाम अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले घने बादल छा गए। रात करीब 8.30 बजे जगतगंज, चेतगंज, नदेसर, लक्सा, चौक, हुकुंलगंज, नई सड़क, आदमपुर, कैंटोंमेंट, दारानगर में करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई है। वहीं पांडेयपुर, अर्दली बाजार में बारिश हुई।
बारिश के बाद गिरा पारा
अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 30.2 और न्यूनतम सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा 21.3 दर्ज किया गया। बारिश के बाद रात 8.30 बजे तापमान गिरकर 24.3 डिग्री पर पहुंच गया। यानी तापमान में करीब छह डिग्री की गिरावट हुई।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।