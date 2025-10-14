यूपी के इस जिले में डेंगू का कहर, कबड्डी खिलाड़ी की मौत; 152 बीमार
युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। उनकी मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। बीते चार दिनों से युवक को तेज बुखार हो रहा था। उसका इलाज कस्बे के निजी अस्पताल में चल रहा था। यहां इलाज के दौरान रैपिड कार्ड से जांच में डेंगू की तस्दीक हुई। रविवार को युवक की हालत और बिगड़ गई।
यूपी के गोरखपुर जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू का ग्राफ 152 तक चला गया। इस बार डेंगू शहर से अधिक गांव में कहर बरपा रहा है। जिले के शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू के मरीजों की संख्या दो गुनी से अधिक है। जिले के बड़हलगंज क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है।
क्षेत्र के मुजौना गांव निवासी 30 वर्षीय युवक की डेंगू के कारण रविवार रात मौत हो गई। वह राज्यस्तरीय कबड्डी खिलाड़ी था। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। उनकी मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया जाता है कि बीते चार दिनों से युवक को तेज बुखार हो रहा था। उसका इलाज कस्बे के निजी अस्पताल में चल रहा था। यहां इलाज के दौरान रैपिड कार्ड से जांच में डेंगू की तस्दीक हुई। रविवार को युवक की हालत और बिगड़ गई। उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। शाम को युवक को बीआरडी में भर्ती कराया गया। वहां भी जांच में डेंगू की तस्दीक हुई। मेडिकल कॉलेज में देर रात युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बड़हलगंज थाने का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती है।
मौत की होगी डेथ ऑडिट, अब तक 152 हुए बीमार
जिला मलेरिया नियंत्रण अधिकारी अंगद सिंह ने बताया कि युवक के मौत की सूचना मिली है। डेंगू से मौत की पुष्टि नहीं है। उसे दूसरी बीमारी भी थी। इसके बावजूद इस मामले की जांच कराई जाएगी। मौत की डेथ ऑडिट होगी। उन्होंने बताया कि अब तक 152 लोग जिले में डेंगू के चपेट में आ चुके हैं। इसमें नगर निगम क्षेत्र में 43 और ग्रामीण क्षेत्र में 109 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा 111 डेंगू के मरीज बीआरडी में मिले हैं।
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में हुआ था शामिल
युवक का वर्ष 2012 राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ था। वह वर्ष 2012 में ही बागपत में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिए थे। वर्ष 2013, 2014 व 2015 वाराणसी में आयोजित ऑल इंडिया प्रतियोगिता में शिरकत की थी। उसकी मौत की सूचना से सोमवार को क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय नागरिकों ने शोकसभा आयोजित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। लोगों ने कहना है कि स्वास्थ्य विभाग व नगर पंचायत डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। लोगों को जागरूक करने के साथ युद्ध स्तर पर फागिंग व छिड़काव कराएं।