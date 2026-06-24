आरक्षित सीटों में रोटेशन की व्यवस्था की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने संसद पर छोड़ा फैसला

आरक्षित सीटों में रोटेशन की व्यवस्था की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने संसद पर छोड़ा फैसला
विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में आरक्षित सीटों में रोटेशन की व्यवस्था की मांग खारिज हो गई है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस विषय पर कानून बनाना संसद का अधिकार क्षेत्र है और न्यायालय ऐसा निर्देश नहीं दे सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति - जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन की व्यवस्था लागू करने संबंधी मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आरक्षित सीटों में रोटेशन एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इस विषय पर कानून बनाना संसद का अधिकार क्षेत्र है और न्यायालय ऐसा निर्देश नहीं दे सकता।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की अवकाशकालीन पीठ ने सुलतानपुर जिले की कादीपुर विधानसभा सीट के मतदाता जगदीश सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याची का कहना था कि कादीपुर विधानसभा क्षेत्र लगभग छह दशकों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इससे सामान्य वर्ग के मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों को समान राजनीतिक अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। याची ने डिलिमिटेशन एक्ट, 2002 की धारा 9(1)(ब) को भी चुनौती दी थी, जिसके तहत आरक्षित सीटें उन क्षेत्रों में निर्धारित की जाती हैं जहां एससी/एसटी आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो।
याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 आरक्षित सीटों का प्रावधान करते हैं, लेकिन आरक्षण लागू करने की पद्धति निर्धारित नहीं करते। संसद को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत डिलिमिटेशन एक्ट, 2002 बनाया गया है।
कोर्ट संसद या विधायिका को किसी विशेष प्रकार का कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती
अदालत ने माना कि धारा 9(1)(ब) न तो संसद की विधायी क्षमता से बाहर है और न ही यह किसी मौलिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती है। पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यदि आरक्षित सीटों में रोटेशन लागू किया जाए तो सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को और प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में निर्णय लेना संसद का विशेषाधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह संसद या विधायिका को किसी विशेष प्रकार का कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें