Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुनिया भर में बढ़ी कानपुर के पैराशूट की मांग, रक्षा मंत्रालय ने गिनाईं इसकी खूबियां

May 05, 2026 11:52 am ISTPawan Kumar Sharma सुहेल खान, कानपुर
share

कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में बने पैराशूट पीटीए-एम की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। रक्षा कंपनी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की उत्पादन इकाई ओपीएफ का यह पैराशूट आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर इस पैराशूट की खूबियां बताई हैं।

दुनिया भर में बढ़ी कानपुर के पैराशूट की मांग, रक्षा मंत्रालय ने गिनाईं इसकी खूबियां

UP News: कानपुर की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में बने पैराशूट पीटीए-एम की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। विश्व के अलग-अलग देशों के बीच सामरिक अभियानों के दौरान सैनिकों की हवाई क्षेत्र से सुरक्षित लैंडिंग में रक्षा कंपनी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की उत्पादन इकाई ओपीएफ का यह पैराशूट आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर इस पैराशूट की खूबियां बताई हैं।

पैराशूट टैक्टिकल असॉल्ट मेन (पीटीए-एम) अगली पीढ़ी का सैन्य पैराशूट है। इस पैराशूट को स्थिर तरीके से उतरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सैनिकों को कठिन युद्धक्षेत्र की परिस्थितियों में भी सुरक्षित उतारा जा सकता है। इसमें एक त्वरित तैनाती प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कूदने के बाद पैराशूट जल्दी खुल जाए, जिससे कम ऊंचाई पर संचालन के दौरान जोखिम कम हो जाता है। बेहतर वायु प्रवाह के लिए एयर स्कूप्स, कैनोपी संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए एंटी-इनवर्जन नेटिंग, नियंत्रित लैंडिंग के लिए कुशल ड्रैग सिस्टम है।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:क्या है NASM-SR मिसाइल? जिसका पहली बार DRDO और नेवी ने किया सफल परीक्षण

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी एमसी बालासुब्रमण्यम ने बताया कि ओपीएफ में बना पैराशूट टैक्टिकल असॉल्ट मेन सामरिक अभियानों के दौरान सैनिकों की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग कराने वाला बेहतरीन पैराशूट है। एशिया की सबसे बड़ी पैराशूट निर्माण करने वाली फैक्ट्री में बने पैराशूटों की मांग दुनिया भर से आ रही है और इनकी आपूर्ति भी हो रही है। आत्म निर्भर भारत मिशन का प्रतीक पीटीए-एम दुनिया के कई देशों को भा रहा है।

ये भी पढ़ें:रुका सड़कों का निर्माण कार्य फिर होगा शुरू, योगी कैबिनेट ने लिया यह फैसला

इस पैराशूट की खासियत जानिए

5.48 मीटर प्रति सेकंड की गति से 150 किलो वजन से उतारने में सक्षम

18 हजार से 300 फीट की ऊंचाई से कूदने में सक्षम और सुरक्षित

100 बार नीचे उतरने में यह पैराशूट पूरी तरह सक्षम, 13 साल करता काम

नायलॉन, रिपस्टॉक फैब्रिक से बने पैराशूट का छत्र व्यास आठ मीटर

हवाई हमले, आपातकालीन सैन्य तैनाती के दौरान विशेष संचालन

ये भी पढ़ें:यूपी में भर्ती और प्रमोशन के लिए चयन वर्ष बदला, योगी कैबिनेट बैठक में निर्णय

कानपुर के एसएएफ में बन रही असॉल्ट राइफल एके-203

वहीं, कानपुर की स्माल आर्म्स फैक्ट्री (एसएएफ) में बन रही एक मिनट में 600 गोलियां दागने वाली अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल एके-203 का पूरी तरह स्वदेशीकरण हो चुका है। रूस के सहयोग से बन रही यह राइफल अभी तक दोनों देशों के पार्ट्स और तकनीक की मदद से बन रही थी, लेकिन अब एके-203 शत प्रतिशत स्वदेशी हो चुकी है। स्वदेशी राइफल को सेना को देने से पहले तीन चरणों में ट्रायल होना है। पहला विंटर ट्रायल इसी फरवरी माह में हिमाचल प्रदेश के सुमडो में होगा। सेना, एसएएफ और एके-203 को असेंबल करने वाली अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरवा की टीम की मौजूदगी में होगा। तपिश भरी गर्मी में हथियार का ट्रायल राजस्थान और बारिश का ट्रायल दक्षिण भारत में होगा।

रूस और भारत के ज्वाइंट वेंचर आईआरआरपीएल ने एके-203 को बनाने की शुरुआत की। इसका चरणबद्ध तरीके से स्वदेशीकरण किया गया। असॉल्ट राइफल को बनाने का काम एसएएफ में जुलाई 2024 में शुरू हुआ। इसके पार्ट्स पहले 85 प्रतिशत रूस और 15 प्रतिशत भारत के थे। अगले चरणों में रूस की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत फिर 30 प्रतिशत हुई और भारत की 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक हुई। अब एके-203 को शत प्रतिशत स्वदेशी पार्ट्स का प्रयोग कर बनाया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।