राजभवन में गायों की मौत पर नया मोड़, इलाज में दी गई दवाओं की जांच की मांग

संक्षेप: लखनऊ के राजभवन में गायों की मौत का मामला अब नया रूप लेता जा रहा है। अब गायों को इलाज के लिए उनको दी गई दवा पर भी सवाल उठ रहे हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी संघ ने उनको दी गई दवा खरीद की जांच की मांग की है।

राजभवन में गायों की मौत का मामला अब नया रूप लेता जा रहा है। अब गायों को इलाज के लिए उनको दी गई दवा पर भी सवाल उठ रहे हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी संघ ने उनको दी गई दवा खरीद की जांच की मांग की है। यह भी सवाल उठाया है कि पशुधन प्रसार अधिकारी बिना डॉक्टर की देखरेख के कोई इलाज नहीं करता। ऐसे में पशुधन प्रसार अधिकारी का निलंबन किया जाना अनुचित है।

राजभवन में पिछले दिनों तीन गोवंशों की मौत हो गई थी। इसके अलावा दो अन्य गंभीर रूप से बीमार थे। राज भवन की ओर से गठित एक जांच कमेटी द्वारा इसकी जांच के बाद पशु चिकित्सक डॉ. उमाकांत जायसवाल और पशुधन प्रसार अधिकारी सौरभ गुप्ता को जिम्मेदार पाया गया था। दोनों को निलंबित कर दिया गया। इस पर पशुधन प्रसार अधिकारी संघ ने प्रमुख सचिव को ज्ञापन देकर कहा है कि पशुधन प्रसार अधिकारी बिना डॉक्टर की देखरेख के दवा देने या इलाज करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में पशुधन प्रसार अधिकारी को जिम्मेदार ठहराकर उसको निलंबित करन उचित नहीं है। संघ के अध्यक्ष रवींद्र सिंह और महामंत्री फूलचंद्र सुमन ने प्रमुख सचिव को इस संबंध में ज्ञापन दिया है।

संघ ने यह भी मांग की है कि जो दवा दी गई थी, वह विभाग ने सप्लाई की थी, या बाहर से खरीदी गई थी। इसकी भी जांच की जाए। इस संबंध में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। यदि कोई निर्दोष है तो उसे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।