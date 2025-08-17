फतेहपुर विवादित स्थल की पुरातत्व विभाग से जांच की मांग, कोर्ट जाने की तैयारी में हिंदू पक्ष

फतेहपुर के विवादित स्थल को लेकर हुए बवाल के बाद अब हिंदू पक्ष ने पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन इस दिशा में पहल नहीं करता तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जमीन के मालिकाना हक को लेकर याचिका दायर करेंगे।

फतेहपुर के आबूनगर स्थित विवादित स्थल को लेकर हुए बवाल के बाद अब हिंदू पक्ष ने पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक जांच की मांग उठाई है। इसमें कार्बन डेटिंग सहित अन्य आधुनिक तकनीकों से सर्वेक्षण कर यह प्रमाणित करने की बात कही जा रही है कि मूल संरचना कितनी पुरानी है और किस कालखंड में बनी। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर प्रशासन इस दिशा में पहल नहीं करता तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जमीन के मालिकाना हक को लेकर याचिका दायर करेंगे।

विहिप के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने रविवार को दावा किया कि तत्कालीन सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत प्रशासन पर दबाव बनाकर खतौनी में मंदिर को मकबरा दर्ज कर दिया। उनके अनुसार, विवादित स्थल का मूल मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। वहीं, मंदिर के बाहर चबूतरे पर बनी मजारें सौ से सवा सौ साल पहले की हैं। जबकि मंदिर के भीतर बनाई गई मजारें महज दस-बीस साल पुरानी हैं। पांडेय ने कहा कि इस पूरे मामले की सच्चाई केवल पुरातत्व विभाग की जांच से ही सामने आ सकती है। कथित मुतवल्ली ने जमीन हथियाने के लिए मंदिर को मकबरा बनाया और इसे झाड़फूंक के लिए प्रयोग करता रहा।