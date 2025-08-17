Demand for investigation of Fatehpur disputed site by Archaeological Department Hindu side preparing to go to court फतेहपुर विवादित स्थल की पुरातत्व विभाग से जांच की मांग, कोर्ट जाने की तैयारी में हिंदू पक्ष, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
फतेहपुर के विवादित स्थल को लेकर हुए बवाल के बाद अब हिंदू पक्ष ने पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन इस दिशा में पहल नहीं करता तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जमीन के मालिकाना हक को लेकर याचिका दायर करेंगे।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, फतेहपुरSun, 17 Aug 2025 10:29 PM
फतेहपुर के आबूनगर स्थित विवादित स्थल को लेकर हुए बवाल के बाद अब हिंदू पक्ष ने पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक जांच की मांग उठाई है। इसमें कार्बन डेटिंग सहित अन्य आधुनिक तकनीकों से सर्वेक्षण कर यह प्रमाणित करने की बात कही जा रही है कि मूल संरचना कितनी पुरानी है और किस कालखंड में बनी। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर प्रशासन इस दिशा में पहल नहीं करता तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जमीन के मालिकाना हक को लेकर याचिका दायर करेंगे।

विहिप के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने रविवार को दावा किया कि तत्कालीन सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत प्रशासन पर दबाव बनाकर खतौनी में मंदिर को मकबरा दर्ज कर दिया। उनके अनुसार, विवादित स्थल का मूल मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। वहीं, मंदिर के बाहर चबूतरे पर बनी मजारें सौ से सवा सौ साल पहले की हैं। जबकि मंदिर के भीतर बनाई गई मजारें महज दस-बीस साल पुरानी हैं। पांडेय ने कहा कि इस पूरे मामले की सच्चाई केवल पुरातत्व विभाग की जांच से ही सामने आ सकती है। कथित मुतवल्ली ने जमीन हथियाने के लिए मंदिर को मकबरा बनाया और इसे झाड़फूंक के लिए प्रयोग करता रहा।

ये भी पढ़ें:हथकड़ी तोड़कर जिला अस्पताल से भागा हिस्ट्रीशीटर, पुलिस ने 5 घंटे में दबोचा

स्थानीय हिंदू संगठनों का मानना है कि विवादित स्थल के ऐतिहासिक तथ्यों को दबाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक वैज्ञानिक व पुरातात्विक रूप से प्रमाणित न हो जाए, तब तक खतौनी में दर्ज मकबरे की प्रविष्टि को मान्य नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, प्रशासन इस मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर लगातार जोर दे रहा है। फिलहाल विवादित स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और अधिकारियों की निगरानी बनी हुई है।

