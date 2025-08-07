Demand for full court in Justice Prashant Kumar s case 13 judges wrote letter to the allahabad high court Chief Justice न्यायाधीश के मामले में SC का आदेश न मानने की HC के 13 जजों की CJ से अपील, फुल कोर्ट की मांग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsDemand for full court in Justice Prashant Kumar s case 13 judges wrote letter to the allahabad high court Chief Justice

न्यायाधीश के मामले में SC का आदेश न मानने की HC के 13 जजों की CJ से अपील, फुल कोर्ट की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायाधीश प्रशांत कुमार के मामले में फुल कोर्ट की बैठक बुलाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में प्रशांत कुमार को रिटायरमेंट तक आपराधिक मामलों से हटाने को कहा है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:46 PM
न्यायाधीश के मामले में SC का आदेश न मानने की HC के 13 जजों की CJ से अपील, फुल कोर्ट की मांग

इलाहाबाद के न्यायाधीश प्रशांत कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर यहां के कुछ जज सर्वोच्च अदालत से टकराने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर फुल कोर्ट की बैठक बुलाने की मांग करते हुए प्रशांत कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करने की अपील कर दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालयों पर प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार नहीं है।

बार एंड बेंच के अनुसार न्यायाधीशों ने कहा है कि फुल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लहजे और भाव पर अपनी पीड़ा भी दर्ज करनी चाहिए। पत्र में आगे कहा कि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने अपना आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के कम से कम दो फैसलों का हवाला दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह निष्कर्ष कि हाईकोर्ट का आदेश अत्यंत त्रुटिपूर्ण है, एक गंभीर अभियोग है बिल्कुल निराधार है।

बार एंड बेंच की खबर के अनुसार न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आश्चर्य और पीड़ा व्यक्त की है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने पत्र में लिखा कि 4 अगस्त, 2025 का आदेश नोटिस जारी करने के निर्देश के बिना दिया गया था और इसमें न्यायाधीश के विरुद्ध तीखी टिप्पणियां हैं। पत्र पर न्यायाधीश सिन्हा के अलावा 12 जजों ने हस्ताक्षर किया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार की सेवानिवृत्ति तक उनके रोस्टर से आपराधिक मामलों को हटाने का निर्देश देने के साथ ही उन्हें एक खंडपीठ में वरिष्ठ जज के साथ बैठने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने एक कंपनी के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिस पर दीवानी प्रकृति के एक व्यावसायिक लेनदेन में शेष राशि का भुगतान न करने का आरोप था।

जज ने तर्क दिया था कि शिकायतकर्ता को राशि वसूलने के लिए दीवानी उपाय अपनाने के लिए कहना अनुचित था। इसमें बहुत समय लगता। हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया कि शिकायतकर्ता को शेष राशि की वसूली के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल में मिले सबसे खराब और सबसे त्रुटिपूर्ण आदेशों में से एक है।

संबंधित न्यायाधीश ने न केवल खुद को एक दयनीय स्थिति में पहुंचाया है, बल्कि न्याय का भी मजाक उड़ाया है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि हाईकोर्ट के स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है। कई बार हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार पर पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है। जो भी हो, ऐसे बेतुके और त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करना अक्षम्य है।

यह है मामला

मामले में शिकायतकर्ता ललिता टेक्सटाइल्स ने शिखर केमिकल्स को 52.34 लाख रुपये मूल्य का धागा दिया, जिसमें से 47.75 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। हालांकि, शेष राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। ललिता टेक्सटाइल्स ने शेष राशि की वसूली के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। इसके बाद, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया और एक मजिस्ट्रेट अदालत ने समन जारी किया। इसपर शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून की सुस्थापित स्थिति को जाने कि दीवानी विवादों के मामलों में शिकायतकर्ता को आपराधिक कार्यवाही का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

