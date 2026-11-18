ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से होने वाली दिक्कतों के बीच एक बार फिर नए मंदिर के निर्माण की मांग उठी है। गोस्वामी सदस्यों ने कॉरिडोर के बजाय आसपास 50 एकड़ जमीन खरीदकर भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा है।

वृंदावन, हिन्दुस्तान संवाद। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में गोस्वामी सदस्यों द्वारा 50 एकड़ भूमि में नए मंदिर के निर्माण की मांग एक बार फिर उठाई गई। जिस पर समिति अध्यक्ष ने इसे अपने कार्यक्षेत्र से बाहर बताया। इसके अलावा आयकर को बचाने के लिए अगले चार माह आठ करोड़ रुपये व्यय करने पर भी चर्चा की गई।

सुप्रीम अदालत के आदेश पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रबन्धन के लिए गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त प्रबन्ध समिति की बैठक शहीद लक्ष्मण भवन के सभागार में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। जिसमें मंदिर प्रबन्धन और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े कई बिंदुओं मंथन किया गया। पूर्व में समिति के नामित गोस्वामी सदस्य हिमांशु गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्र में नवीन मन्दिर के निर्माण का प्रस्ताव एक बार फिर समिति के समक्ष रखा गया। जिसमें हिमांशु गोस्वामी द्वारा कहा गया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से पैदा हुई दिक्कतों को देखते हुए जो कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है, उसके बजाय आसपास 50 एकड़ भूमि का क्रय कर भव्य नवीन मंदिर का निर्माण कराया जाए। जिससे अनावश्यक तोड़फोड़ और प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने से रोका जा सके।

कार्यक्षेत्र से बाहर का विषय इस पर समिति अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति का गठन मंदिर प्रबन्धन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। हिमांशु गोस्वामी ने कहा कि जब समिति कॉरिडोर निर्माण के लिए आसपास के भवनों का क्रय कर उन्हें मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की भूमि पर आवास या दुकान के आवंटन का आश्वासन दे सकती है तो फिर संभव क्यों नहीं है।