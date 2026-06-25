Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आईफोन फिर 5 लाख की डिमांड, रेप का मुकदमा कराया; ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने सुसाइड किया

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/सरधना
Follow us on Google News
share

मेरठ के सरधना में 23 वर्षीय साकिब का गोली लगा शव मिला। परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका ने पहले रेप का मुकदमा दर्ज कराया और समझौते के लिए 5 लाख रुपये मांग रही थी। इसी मानसिक दबाव से परेशान होकर साकिब ने आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आईफोन फिर 5 लाख की डिमांड, रेप का मुकदमा कराया; ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने सुसाइड किया

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक युवक का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान मोहल्ला जोगियान निवासी 23 वर्षीय साकिब पुत्र सैफुद्दीन के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध नजर आया, लेकिन परिजनों ने खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि प्रेमिका और उसके परिजनों द्वारा कथित ब्लैकमेलिंग तथा मुकदमे में समझौते के लिए रुपये मांगने के दबाव के कारण साकिब ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। जानकारी के अनुसार साकिब बुधवार शाम घर से निकला था। रात करीब नौ बजे उसका शव सरधना-अटेरना मार्ग पर नंगला आर्डर गांव के पास लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। उसके सीने में गोली लगी हुई थी। एक राहगीर ने साकिब का मोबाइल फोन उठाया तो उस पर परिजनों की कॉल आ रही थी।

सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप

राहगीर ने ही परिवार को घटना की सूचना दी। आनन-फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और साकिब को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरधना ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआत में परिजनों ने आरोप लगाया कि साकिब की प्रेमिका और उसके परिवार वालों ने उसे घर बुलाकर हत्या की है। हालांकि बाद में उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मृतक के भाई आमिल ने बताया कि साकिब का प्रेम संबंध लिसाड़ी रोड, ब्रह्मपुरी स्थित सिटी गार्डन क्षेत्र की एक युवती से था।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश, संदिग्ध आतंकी कर्नाटक से गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:भाई को बचाने में दो बहनें सरयू में समाईं, लड़के को बाहर निकाल चुकी थी बड़ी बहन

प्रेमिका को आईफोन दिया, फिर 5 लाख की डिमांड

परिवार का आरोप है कि कुछ समय पहले साकिब ने युवती को महंगा आईफोन उपहार में दिया था। इसके बाद 10 जून को युवती ने साकिब के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, मुकदमे में उसके दो भाइयों को भी नामजद किया गया। परिजनों का दावा है कि मुकदमे में समझौता कराने के नाम पर युवती और उसके परिजन लगातार दबाव बना रहे थे तथा पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। इस कारण साकिब मानसिक तनाव में रहने लगा था। परिवार का कहना है कि इसी दबाव और परेशानियों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली।

ये भी पढ़ें:सुहागरात पर पत्नी ने सुनाई अफेयर की कहानी; बेवफाई में उलझे पति ने खुदकुशी की

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिजनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Meerut News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।