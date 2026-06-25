आईफोन फिर 5 लाख की डिमांड, रेप का मुकदमा कराया; ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने सुसाइड किया

मेरठ के सरधना में 23 वर्षीय साकिब का गोली लगा शव मिला। परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका ने पहले रेप का मुकदमा दर्ज कराया और समझौते के लिए 5 लाख रुपये मांग रही थी। इसी मानसिक दबाव से परेशान होकर साकिब ने आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक युवक का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान मोहल्ला जोगियान निवासी 23 वर्षीय साकिब पुत्र सैफुद्दीन के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध नजर आया, लेकिन परिजनों ने खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि प्रेमिका और उसके परिजनों द्वारा कथित ब्लैकमेलिंग तथा मुकदमे में समझौते के लिए रुपये मांगने के दबाव के कारण साकिब ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। जानकारी के अनुसार साकिब बुधवार शाम घर से निकला था। रात करीब नौ बजे उसका शव सरधना-अटेरना मार्ग पर नंगला आर्डर गांव के पास लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। उसके सीने में गोली लगी हुई थी। एक राहगीर ने साकिब का मोबाइल फोन उठाया तो उस पर परिजनों की कॉल आ रही थी।

सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप राहगीर ने ही परिवार को घटना की सूचना दी। आनन-फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और साकिब को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरधना ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआत में परिजनों ने आरोप लगाया कि साकिब की प्रेमिका और उसके परिवार वालों ने उसे घर बुलाकर हत्या की है। हालांकि बाद में उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मृतक के भाई आमिल ने बताया कि साकिब का प्रेम संबंध लिसाड़ी रोड, ब्रह्मपुरी स्थित सिटी गार्डन क्षेत्र की एक युवती से था।

प्रेमिका को आईफोन दिया, फिर 5 लाख की डिमांड परिवार का आरोप है कि कुछ समय पहले साकिब ने युवती को महंगा आईफोन उपहार में दिया था। इसके बाद 10 जून को युवती ने साकिब के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, मुकदमे में उसके दो भाइयों को भी नामजद किया गया। परिजनों का दावा है कि मुकदमे में समझौता कराने के नाम पर युवती और उसके परिजन लगातार दबाव बना रहे थे तथा पांच लाख रुपये की मांग कर रहे थे। इस कारण साकिब मानसिक तनाव में रहने लगा था। परिवार का कहना है कि इसी दबाव और परेशानियों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली।