लुटेरे को पकड़कर थाने ले गया डिलीवरी बॉय, पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपी को छोड़ दिया

प्रयागराज में एक डिलीवरी बॉय से बदमाशों ने मोबाइल और वॉलेट छीन लिया। आरोप है कि युवक ने दो दिन पहले एक बदमाश को पकड़कर थाने में सौंप दिया था लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मंगलवार को युवक ने इस बात की जानकारी पुलिस अफसरों को दी।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराजWed, 17 Sep 2025 03:10 PM
प्रयागराज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक डिलीवरी बॉय से बदमाशों ने मोबाइल और वॉलेट छीन लिया। आरोप है कि युवक ने दो दिन पहले एक बदमाश को पकड़कर थाने में सौंप दिया। लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मंगलवार को युवक ने इस बात की जानकारी पुलिस अफसरों को दी। जिसके बाद महकमें में हड़कंप मच गया।

ये मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र का है। मूलरूप से हमीरपुर के पाटनपुर के रहने वाला रितेश सिंह प्रीतम नगर में किराये के मकान में रहता है। साथ ही एक ई कॉमर्स कंपनी में बतौर डिलीवरी बॉय है। युवक ने बताया कि 11 सितंबर की रात वह करीब 11 बजकर 50 मिनट पर एक ऑर्डर दकर बाइक से कालिंदीपुर जा रहा था। जब वह सुबेदारगंज रेलवे क्रांसिग के आगे पहुंचा तो वहां कुछ लोगों ने उसे जबरन रोक लिया। फिर हमला कर पर्स, मोबाइल समेत अन्य वस्तुएं छीन लीं। युवक ने अगले दिन थाने जाकर लिखित शिकायत दी।

डिलीवरी बॉय ने अगले दिन कंपनी में का करने वाले अन्य लोगों को इस बात की जानकारी दी। जिसके बाद 13 सितंबर को रितेश ने ग्रुप बनाकर आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। युवक उसी रास्ते दोबारा गया। वहां पहले से ही धाक लगाए बदमाशों ने एक बार फिर लूटपाट करने की कोशिश की। लेकिन पीछे से डिलीवरी बॉय के साथियों ने उसे एक लूटेरे को धर दबोचा। फिर उसे थाने ले जाकर सौंप दिया।

आरोप है कि दो दिन बाद जब वह थाने गया तो पुलिस ने उसे डांट दिया और कहा कि उसने गलत आदमी को लेकर चला आया है। पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया। वहीं, इस मामले में धूमनगंज थाना प्रभारी अमरनाथ राय के मुताबिक डिलीवरी बॉय ने गलत गलत युवक को लेकर आया था। घटना में संलिप्तता नहीं होने के कारण से छोड़ दिया गया।

Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
