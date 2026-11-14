सात लाख था लोन और पॉक्सो केस…किस्तों और मुकदमे से टूट चुके डिलीवरी बॉय ने दे दी जान
कानपुर में होम लोन की किस्तों और पॉक्सो के मुकदमे की तारीखों से बुरी तरह टूट चुके एक डिलीवरी बॉय ने गुरुवार रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव फंखे से फंदे के सहारे लटका मिला।
कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कल्याणपुर में होम लोन की किस्तों और पॉक्सो के मुकदमे की तारीखों से बुरी तरह टूट चुके एक डिलीवरी बॉय ने गुरुवार रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव फंखे से फंदे के सहारे लटका मिला। जानकारी पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यएकत्र शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
आईआईटी नानकारी के रहने वाला 25 वर्षीय मिहिर कुमार डिलीवरी बॉय था। पिता जितेंद्र की 15 साल पहले बीमारी से मौत के बाद परिवार में मां माया देवी और छोटा भाई श्रेय है। श्रेय ने बताया कि मां घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। गुरुवार सुबह परिवार के लोग अपने-अपने काम पर गए थे, जबकि रात नौ बजे करीब मिहिर घर आया और अपने कमरे में चला गया। देर रात ड्यूटी पर जाने के लिए दोस्त ने कई बार मिहिर को कॉल की, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। फोन न उठने पर दोस्त घर आया और दरवाजा खट-खटाया। दरवाजा न खुलने पर दोस्त ने खिड़की से झांककर देखा तो मिहिर का शव फंदे पर झूल रहा था। थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लोन के दबाव और मुकदमे की भागा-दौड़ को लेकर तनाव में युवक ने खुदकुशी की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
परिजनों ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर एक साल पहले मिहिर ने सात लाख का लोन लिया था। हर महीने जाने वाली 12 हजार रुपये की किस्त से वह भारी दबाव में था। वहीं, सोशल मीडिया से कनौज की एक लड़की से दोस्ती के बाद वह कल्याणपुर घर आ गईं थी। किशोरी के गायब होने पर पिछले साल परिजनों ने कन्नौज के ठठिया थाने में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट कराई थी।
जुए में ढाई लाख हारने पर दी जान, दोस्तों पर केस
उधर, दीपावली में जुए में 2.5 लाख रुपये हारने पर राशन वितरण कर्मचारी ने पटेल नगर के गोदाम में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। परिजनों ने दोस्तों पर शराब पिलाने के बाद जुए में रुपये हरवाने का आरोप लगाया है। मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है। मवैया निवासी 46 वर्षीय दीपक कुमार पटेल नगर स्थित राशन गोदाम में काम करते थे। परिवार में पत्नी लक्ष्मी देवी, तीन बेटे राजू, नितिन व ओम हैं। साले शनि गुप्ता ने बताया कि दीपावली पर दोस्तों ने उन्हें शराब पिलाई, फिर जुआ खिलवाया। इसमें वह 2.5 लाख रुपये हार गए। दीपक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। इसने लिखा कि हिमांशु ने पैसे पहले उधार दिए। फिर जुए में बेईमानी कर पैसे जीत लिए थे। गोदाम मालिक जितेंद्र अवस्थी को निर्दोष बताया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें