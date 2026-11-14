सात लाख था लोन और पॉक्सो केस…किस्तों और मुकदमे से टूट चुके डिलीवरी बॉय ने दे दी जान

कानपुर में होम लोन की किस्तों और पॉक्सो के मुकदमे की तारीखों से बुरी तरह टूट चुके एक डिलीवरी बॉय ने गुरुवार रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव फंखे से फंदे के सहारे लटका मिला।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कल्याणपुर में होम लोन की किस्तों और पॉक्सो के मुकदमे की तारीखों से बुरी तरह टूट चुके एक डिलीवरी बॉय ने गुरुवार रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव फंखे से फंदे के सहारे लटका मिला। जानकारी पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यएकत्र शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

आईआईटी नानकारी के रहने वाला 25 वर्षीय मिहिर कुमार डिलीवरी बॉय था। पिता जितेंद्र की 15 साल पहले बीमारी से मौत के बाद परिवार में मां माया देवी और छोटा भाई श्रेय है। श्रेय ने बताया कि मां घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। गुरुवार सुबह परिवार के लोग अपने-अपने काम पर गए थे, जबकि रात नौ बजे करीब मिहिर घर आया और अपने कमरे में चला गया। देर रात ड्यूटी पर जाने के लिए दोस्त ने कई बार मिहिर को कॉल की, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। फोन न उठने पर दोस्त घर आया और दरवाजा खट-खटाया। दरवाजा न खुलने पर दोस्त ने खिड़की से झांककर देखा तो मिहिर का शव फंदे पर झूल रहा था। थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लोन के दबाव और मुकदमे की भागा-दौड़ को लेकर तनाव में युवक ने खुदकुशी की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

परिजनों ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर एक साल पहले मिहिर ने सात लाख का लोन लिया था। हर महीने जाने वाली 12 हजार रुपये की किस्त से वह भारी दबाव में था। वहीं, सोशल मीडिया से कनौज की एक लड़की से दोस्ती के बाद वह कल्याणपुर घर आ गईं थी। किशोरी के गायब होने पर पिछले साल परिजनों ने कन्नौज के ठठिया थाने में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट कराई थी।