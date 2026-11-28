अगर यह बिल पास हो जाता है तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 120 तक हो जाएगी। इसके अलावा विधानसभा सीटों की संख्या भी 604 या 605 तक हो जाएगी। परिसीमन में सीटों की 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। एससी या एसटी सीटों में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण होगा।

लखनऊ, रोहित मिश्र। केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसके अब उत्तर प्रदेश की सियासत गलियारों में नफा-नुकसान का आकलन जोरों पर है। हालांकि, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि परिसीमन के बाद यूपी की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का स्वरूप बदलेगा, सीमाएं छोटी होंगी, जातियों की मौजूदा संख्या में फर्क आएगा।

सूत्र बताते हैं कि प्रस्तावित बिल में हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जानी है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 120 तक हो जाएगी। इसके अलावा विधानसभा सीटों की संख्या भी 604 या 605 तक हो जाएगी। नए लोकसभाओं और विधानसभा क्षेत्र मौजूदा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र को काटकर ही बनाए जाएंगे। किस विधानसभा क्षेत्र में से कौन सी जातियों या धर्म के लोगों वाले इलाके को अलग किया जाता है या जोड़ा जाता है, उसका असर वहां की राजनीति पर पड़ेगा।

पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की विधानसभा रही चंदौली का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह 1967 का चुनाव हार गए। परिसीमन का असर यह हुआ कि विधानसभा को बाद में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करना पड़ा यानी, परिसीमन से वहां एससी आबादी की संख्या बढ़ गई थी। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय जिस सीट से पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, उसका नाम कोलासला था और 2012 के चुनाव में उसका नाम बदलकर पिंडरा कर दिया गया। वह कहते हैं कि उनके क्षेत्र की सीमाओं पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन वाराणसी कैंट के स्वरूप में काफी बदलाव आया। शहरी और ग्रामीण आबादी के भी मसले फर्क होते हैं। उसके शहरी हो जाने से भाजपा को लाभ मिला। जगदीशपुर का भी चुनावी गणित परिसीमन के बाद बदल गया। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह बताते हैं कि परिसीमन में जगदीशपुर से जामो ब्लॉक हटाकर बल्दीराय जोड़ दिया गया। इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ।

आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ेगी परिसीमन में सीटों की 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। एससी या एसटी सीटों में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण होगा। राजनीतिक दलों को अनिवार्य तौर पर महिला नेताओं को आगे करना होगा। फिलहाल राजनीतिक दलों में महिला नेताओं की संख्या अच्छी स्थिति में नहीं है। 2022 में 47 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची थीं, जोकि कुल विधायकों का तकरीबन 11.7 प्रतिशत है।

अभी यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनकी संख्या 25 हो सकती है। नए सिरे से विधानसभा और लोकसभा का स्वरूप तय होने के बाद नए सिरे से आरक्षित सीटों का चिह्नांकन होगा यानी, सबसे ज्यादा एससी आबादी वाले क्षेत्रों को घटते क्रम में नई लोकसभा या विधानसभा सीटों में गिना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इसके साथ ही यूपी को पहली बार एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित लोकसभा सीट भी मिल सकती है। फिलहाल यूपी में 84 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और दो अनुसूचित जनजाति के लिए। इनकी संख्या 604 या 605 विधानसभा सीट होने के बाद इनकी संख्या बदलेगी। आरक्षित विधानसभा का फिर से चिह्नांकन होगा। एससी और एसटी के लिए 127-128 सीटें आरक्षित हो सकती हैं।

महिला आरक्षण से सियासी दलों की जटिलताएं बढ़ेंगी परिसीमन में सीटों की 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। एससी या एसटी सीटों में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण होगा। राजनीतिक दलों को अनिवार्य तौर पर महिला नेताओं को आगे करना होगा। फिलहाल राजनीतिक दलों में महिला नेताओं की संख्या अच्छी स्थिति में नहीं है। 2022 में 47 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची थीं, जोकि कुल विधायकों का तकरीबन 11.7 प्रतिशत है।

यूपी में सांसदों की संख्या 120 संभव परिसीमन के बाद यूपी के सांसदों की संख्या 120 तक हो सकती है। वहीं, अभी की स्थिति देखें तो 13 राज्य ऐसे हैं, जहां कुल विधायकों की संख्या इससे भी कम है। यह बात दीगर है कि परिसीमन के बाद इनमें से तीन राज्यों की विधानसभा सीटें बढ़ने के बाद संख्या 120 से ऊपर हो जाएगी। दस राज्य तब भी ऐसे रहेंगे, जहां कुल विधायकों की संख्या यूपी के सांसदों की संख्या से कम रहेगी। इनमें उत्तराखंड (70), हिमाचल प्रदेश (68), अरुणाचल प्रदेश (60), मणिपुर (60), मेघालय (60), नागालैंड (60), त्रिपुरा (60), गोवा (40), मिजोरम (40) और सिक्किम (32) शामिल हैं। अभी छत्तीसगढ़ व हरियाणा में 90-90 और झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और 50 फीसदी इजाफे के बाद इनकी संख्या 120 से ज्यादा हो जाएगी।

यूपी विधानसभा की स्थिति - 430 विधायक बने पहले आम चुनाव (1951-52) में यूपी से।

- 1967 में परिसीमन के बाद यूपी में विधायकों की संख्या 425 रह गई।

- यूपी से उत्तराखंड अलग होने के बाद यहां विधानसभा सीटों की संख्या 403 हो गई, जो अब तक है।

यूपी का संसदीय इतिहास - 86 सांसद चुने गए थे, उत्तर प्रदेश से पहले चुनाव, 1951 में। तब लोकसभा क्षेत्र 69 ही थे, लेकिन 17 क्षेत्र ऐसे थे, जहां से दो सांसद चुने जाते थे।

- 1967 में परिसीमन हुआ और सीटों की संख्या 85 रह गई।