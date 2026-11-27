परिसीमन केंद्र की सबसे बड़ी गलती, अखिलेश का दावा, यूपी चुनावों को प्रभावित करना है भाजपा का उद्देश्य
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि परिसीमन केंद्र की सबसे बड़ी गलती है। उनका दावा है कि भाजपा परिसीमन लाकर यूपी चुनावों को प्रभावित करना चाहती है।
Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रस्तावित परिसीमन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'सबसे बड़ी भूल' साबित होगी और दावा किया कि इस कवायद का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को प्रभावित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में परिसीमन से जुड़े नये महिला आरक्षण विधेयक को संभवत: मंजूरी दे दी गई और इसे अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में इस विधेयक को मंजूरी के लिए पेश किया गया। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल ने कुछ संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दे दी। इन संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में किसी भी राज्य की हिस्सेदारी अन्य राज्यों की तुलना में कम न हो। यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘परिसीमन भाजपा की सबसे बड़ी भूल होगी।’
भाजपा के हाथ से निकल रहा यूपी
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, 'जब उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव उनके हाथ से निकल रहे हैं, और चंदा चोरी तथा श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी के विवाद के बाद, उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने और पूरे देश को गुमराह करने के लिए परिसीमन लाने की शुरुआत कर दी।' यादव ने कहा कि नोटबंदी सहित भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कई बड़े फैसले अपेक्षित लाभ नहीं दे पाए। उन्होंने 2016 की नोटबंदी के दौरान जन्मे एक बच्चे का जिक्र करते हुए कहा, ‘आज भी हम खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान हुआ था।’
भाजपा सरकार में कई गुना बढ़ गया भ्रष्टाचार
यादव ने कहा, 'सरकार ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप और हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितने गुना बढ़ गया है।' सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के केंद्र के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। यादव ने कहा, 'हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आज भी हम सुनते हैं कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि सरकार ने वर्ष 2014 से पहले भारत के क्षेत्रीय दायरे और मौजूदा स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए पूछा कि 2014 के बाद से साबुन, बिस्कुट, खाद्य तेल, रसोई गैस, चीनी और बिजली जैसी रोजमर्रा की चीजें कितनी महंगी हो गई हैं।
एक देश, एक चुनाव प्रस्ताव पर भी कसा तंज
यादव ने भाजपा के 'एक देश, एक चुनाव' प्रस्ताव पर भी तंज कसते हुए कहा, 'जो लोग 'एक देश, एक चुनाव' की बात करते हैं, वे एक मतदाता सूची तक तो सुनिश्चित कर नहीं पा रहे हैं।' उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आंकड़ों में विसंगतियों पर सवाल उठाया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कथित तौर पर 2.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात कही थी, जबकि मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) ने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए जाने का जिक्र किया था, इनमें से कौन सही आंकड़े दे रहा है? उन्होंने पूछा, 'झूठ कौन बोल रहा है?' यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए तंज कसते हुए कहा, 'मैं भी आपको एक आंकड़ा देता हूं। एक नाम ऐसा है जो सूची से हमेशा के लिए गायब हो गया है, और वह नाम है- भविष्य के मुख्यमंत्रियों की सूची से मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।