समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब देश की आबादी बढ़ चुकी है और अलग-अलग क्षेत्रों में उसका वितरण भी बदल गया है तो परिसीमन के लिए पुरानी जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को संभल में परिसीमन विधेयक को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण की आड़ में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन कराना चाहती है, ताकि लंबे समय तक सत्ता में बनी रह सके। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी समेत देश का कोई भी राजनीतिक दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इस मुद्दे के बहाने परिसीमन को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की आबादी बढ़ चुकी है और अलग-अलग क्षेत्रों में उसका वितरण भी बदल गया है तो परिसीमन के लिए पुरानी जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? सरकार को नए जनगणना आंकड़ों के आधार पर ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। महिला आरक्षण का सभी को समर्थन करना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश का विरोध जरूरी है।

अखिलेश यादव ने परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन के लिए बनाई जाने वाली समिति में अगर कोई सांसद सदस्य बन भी जाता है तो उसके पास फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में सरकार अपनी मर्जी से लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय कर सकेगी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले से ही लोकसभा सीटों के नए बंटवारे का नक्शा तैयार कर रखा है और उसी के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से बनाया जाएगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि परिसीमन के जरिए बीजेपी ऐसी व्यवस्था करना चाहती है, जिससे उसे कभी सत्ता से बाहर न होना पड़े। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एकजुट होने और परिसीमन का विरोध करने की अपील की।

परिसीमन को लेकर NDA पर साधा निशाना सपा प्रमुख ने इस दौरान केंद्र सरकार और एनडीए पर भी निशाना साधा। उन्होंने NDA का मतलब बताते हुए कहा कि इसमें 'N' का अर्थ नफरत है और बीजेपी हर काम नफरत के आधार पर करती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता की नाराजगी और बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए परिसीमन का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा कि किसान खाद और DAP के लिए परेशान हैं। धान की पैदावार होने के बावजूद किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। व्यापारी भी खुश नहीं हैं, क्योंकि चीन से आने वाले सामान की वजह से उनके कारोबार के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है और भर्ती परीक्षाएं रद्द होने से उनमें नाराजगी है। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे युवाओं के गुस्से का पता चलता है। उनके मुताबिक किसान, व्यापारी और समाज के दूसरे वर्ग भी सरकार से असंतुष्ट हैं, लेकिन बीजेपी इन सवालों का जवाब देने के बजाय परिसीमन के जरिए लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है।