यूपी के इस रूट पर तीन दिन तक बंद रहेंगी दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसें, क्यों लेना पड़ा ये फैसला?

संक्षेप: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से प्रारंभ हुई सनातन हिन्दु एकता यात्रा ने गुरुवार को हरियाणा की सीमा से कोटवन बोर्डर पर यूपी की सीमा में प्रवेश दिया।

Thu, 13 Nov 2025 09:59 PMDinesh Rathour मथुरा
यदि आप मथुरा से एनएच-19 से छाता, कोसीकलां, पलवल, बलभगढ़, फरीदाबाद होकर दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो तीन दिन अपने घरों से समय से पहले निकलें। ताकि वे समय से दिल्ली पहुंच सके। क्योंकि बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में निकाली जा रही सनातन हिन्दु एकता यात्रा गुरुवार की शाम को कोसीकलां पहुंच गई है। इस कारण दिल्ली जाने वाली रोडवेज की बसें एनएच-19 पर कोसी होते हुए दिल्ली जाने के लिए बंद कर दी गई हैं।

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से प्रारंभ हुई सनातन हिन्दु एकता यात्रा ने गुरुवार को हरियाणा की सीमा से कोटवन बोर्डर पर यूपी की सीमा में प्रवेश दिया। जिसके चलते मथुरा के जिला प्रशासन ने सभी प्रकार के वाहनों को पलवल, बलभगढ़,फरीदाबाद होकर दिल्ली जाना प्रतिबंधित कर दिया। रोडवेज की दिल्ली रूट की बसों को यमुना एक्सप्रेस वे होकर नोएडा के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना किया गया। जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

मथुरा के जिला प्रशासन ने रोडवेज के मथुरा डिपो के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मथुरा से छाता, कोसी, होडल, पलवल, बलभगढ़ और फरीदाबाद होकर दिल्ली जाने वाली बसों को 13 से 16 नवंबर तक यमुना एक्सप्रेस वे से नोएडा होते हुए दिल्ली के लिए चलाया जाए। ताकि रोडवेज की बसें जाम में नहीं फंसे और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। जिला प्रशासन के निर्देश पर मथुरा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन मोहन शर्मा ने दिल्ली रूट की सभी बसों को यमुना एक्सप्रेस वे से नोएडा होते हुए गुरुवार से दिल्ली के लिए चलाया गया। जिसके चलते यात्री अपने गंतव्य को काफी देरी से पहुंचे। उन्होंने बताया कि 17 नवम्बर से पुन: पूर्व की तरह रोडवेज की बसों का संचालन दिल्ली के लिए किया जाएगा।

