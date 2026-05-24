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दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से लखनऊ में दरिंदगी, चारबाग में ट्रेन से उतारा, फ्लैट में बंधक बनाकर तीन दिन किया गैंगरेप

Dinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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राजधानी लखनऊ में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ दरिंदगी की गई। छात्रा के परिचित ने ही घटना को अंजाम दिया। छात्रा को चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतारकर उसे अपने फ्लैट में ले गया, यहां तीन दिन तक उसके साथ रेप किया।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से लखनऊ में दरिंदगी, चारबाग में ट्रेन से उतारा, फ्लैट में बंधक बनाकर तीन दिन किया गैंगरेप

Girl Gangrape: दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक कॉलेज की छात्रा से लखनऊ में दरिंदगी का मामला सामने आया है। छात्रा को उसके परिचित ने बहला कर चारबाग स्टेशन पर ट्रेन से उतार लिया। उसे शहीदपथ किनारे एक निजी हॉस्पिटल के पास फ्लैट पर ले गया और कॉफी में नशीली गोलियां मिलाकर पिला दी। बंधक बनाकर दो दोस्तों के साथ मिलकर तीन दिन दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर दवाइयां खिलाईं। पुलिस से शिकायत करने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी देकर ट्रेन में बैठाकर दिल्ली भेज दिया। सहमी छात्रा ने हिम्मत जुटाकर पिता को जानकारी दी तो दिल्ली में आनंद विहार जीआरपी थाने में तीनों दरिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। घटनास्थल लखनऊ होने के कारण मुकदमे की विवेचना सुशांत गोल्फ सिटी थाने को स्थानांतरित की गई है।

अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्ला पल्ली बसंथ कुमार ने बताया कि 22 मई को दिल्ली के आनंद विहार थाने से महिला अपराध एवं सुरक्षा मुख्यालय को घटना के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके अनुसार, पीड़िता जौनपुर जनपद के बदलापुर इलाके की रहने वाली है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। साथ में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है। पीड़िता की तहरीर के मुताबिक 15 मई को वह सुहेलदेव एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। पिता ने जाफराबाद स्टेशन से उसे ट्रेन में बैठाया था। चारबाग पहुंची तो जौनपुर में जलालपुर इलाके के बहरीपुर गांव में रहने वाले परिचित शिवम यादव ने मैसेज कर चारबाग में मिलने के लिए कहा। शिवम अपने साथी सनी के साथ पहुंचा। सनी भी जौनपुर के ही बक्शा इलाके के जंगीपुर गांव का रहने वाला है।

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हालत बिगड़ने पर शुरू हुई ब्लीडिंग

चारबाग में शिवम ने बहाने से ट्रेन से उतार लिया और शहीदपथ किनारे इकाना स्टेडियम के पास अपने कमरे पर लेकर पहुंचा। वहां कॉफी पिलाई, जिसे पीते ही सिर चकराया और अचेत हो गई। उसी अवस्था में शिवम ने दुष्कर्म किया। रात में होश आने पर जानकारी हुई तो विरोध किया। इस पर शिवम ने पीटा और धमकी दी। वह रात भर दुष्कर्म करता रहा। अगले दिन सनी आया और उसने भी दुष्कर्म किया। इसके बाद एक अन्य युवक आया। सब बारी-बारी तीन दिन तक दरिंदगी करते रहे। इससे हालत बिगड़ गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। सनी दवाई लेकर आया और खिलाई।मुंह खोलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सुहेलदेव एक्सप्रेस का दिल्ली तक का स्लीपर कोच का टिकट दिया।

बरेली में खराब छात्रा की खराब हुई तबीयत

18 मई को कैब बुक की और शिवम ट्रेन में बैठा गया। बरेली पहुंचते-पहुंचते उसे भीषण दर्द होने लगा। हिम्मत जुटाकर पापा को फोन कर घटना की जानकारी दी। पापा ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देकर मदद मांगी। जब तक मदद मिलती ट्रेन आनंद विहार पहुंच चुकी थी। वहां जीआरपी के कर्मी मिले। उनके साथ आनंद विहार जीआरपी थाने पहुंची। पुलिसकर्मी आनन-फानन में दिल्ली के हेडगेवार हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज चला। इस बीच परिवारीजन भी आ गए। फिर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।

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पीते थे सिगरेट-शराब, होती थी घुटन

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी कमरे में सिगरेट और शराब भी पीते थे। गंध से उसे घुटन होती थी। विरोध करती तो आरोपी पीटते और धमकाते थे। कई बार हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार की और रोती रही। इसके बाद भी शिवम, सनी और उसका साथी दरिंदों की तरह रेप करते रहे।

कमरे में बंद कर जाते थे खाने-पीने का सामान लेने

पीड़िता ने बताया कि तीन दिन तक तीनों ने उसे कमरे में बंद कर रखा। कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देते थे। उसी कमरे में अटैच बाशरूम में जाने की अनुमति थी। जब खाने-पीने का सामान लेने जाते तो कमरे में बंद कर देते थे। मोबाइल छीना लिया था।

चार साल से परिचित है आरोपी शिवम

पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि शिवम उसके पड़ोसी गांव का रहने वाला है। वह चार साल से परिचित था। इसलिए उस पर विश्वास था। शिवम से उसकी व्हाट्सऐप पर बात होती थी। भरोसे के कारण ही वह उसकी जिद पर साथ चली गई थी।

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घटना से सदमे में छात्रा, पिता ने की एनकाउंटर की मांग

घटना के बाद से छात्रा सदमे और दहशत में है। वह बदहवास हालत में एकाएक दरिंदगी का दृश्य सोचकर चीख उठती है। पीड़ित पिता का आरोप है कि बेटी की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। इस संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्ला पल्ली बसंथ कुमार का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर आनंद विहार थाने में शिवम, सन्नी समेत तीन के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। थाने से मिले दस्तावेजों और पीड़ित परिवार के आरोपों के आधार पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की पांच टीमें दबिश दे रही हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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