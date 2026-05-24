दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से लखनऊ में दरिंदगी, चारबाग में ट्रेन से उतारा, फ्लैट में बंधक बनाकर तीन दिन किया गैंगरेप

राजधानी लखनऊ में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ दरिंदगी की गई। छात्रा के परिचित ने ही घटना को अंजाम दिया। छात्रा को चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतारकर उसे अपने फ्लैट में ले गया, यहां तीन दिन तक उसके साथ रेप किया।

Girl Gangrape: दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक कॉलेज की छात्रा से लखनऊ में दरिंदगी का मामला सामने आया है। छात्रा को उसके परिचित ने बहला कर चारबाग स्टेशन पर ट्रेन से उतार लिया। उसे शहीदपथ किनारे एक निजी हॉस्पिटल के पास फ्लैट पर ले गया और कॉफी में नशीली गोलियां मिलाकर पिला दी। बंधक बनाकर दो दोस्तों के साथ मिलकर तीन दिन दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर दवाइयां खिलाईं। पुलिस से शिकायत करने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी देकर ट्रेन में बैठाकर दिल्ली भेज दिया। सहमी छात्रा ने हिम्मत जुटाकर पिता को जानकारी दी तो दिल्ली में आनंद विहार जीआरपी थाने में तीनों दरिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। घटनास्थल लखनऊ होने के कारण मुकदमे की विवेचना सुशांत गोल्फ सिटी थाने को स्थानांतरित की गई है।

अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्ला पल्ली बसंथ कुमार ने बताया कि 22 मई को दिल्ली के आनंद विहार थाने से महिला अपराध एवं सुरक्षा मुख्यालय को घटना के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके अनुसार, पीड़िता जौनपुर जनपद के बदलापुर इलाके की रहने वाली है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। साथ में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है। पीड़िता की तहरीर के मुताबिक 15 मई को वह सुहेलदेव एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। पिता ने जाफराबाद स्टेशन से उसे ट्रेन में बैठाया था। चारबाग पहुंची तो जौनपुर में जलालपुर इलाके के बहरीपुर गांव में रहने वाले परिचित शिवम यादव ने मैसेज कर चारबाग में मिलने के लिए कहा। शिवम अपने साथी सनी के साथ पहुंचा। सनी भी जौनपुर के ही बक्शा इलाके के जंगीपुर गांव का रहने वाला है।

हालत बिगड़ने पर शुरू हुई ब्लीडिंग चारबाग में शिवम ने बहाने से ट्रेन से उतार लिया और शहीदपथ किनारे इकाना स्टेडियम के पास अपने कमरे पर लेकर पहुंचा। वहां कॉफी पिलाई, जिसे पीते ही सिर चकराया और अचेत हो गई। उसी अवस्था में शिवम ने दुष्कर्म किया। रात में होश आने पर जानकारी हुई तो विरोध किया। इस पर शिवम ने पीटा और धमकी दी। वह रात भर दुष्कर्म करता रहा। अगले दिन सनी आया और उसने भी दुष्कर्म किया। इसके बाद एक अन्य युवक आया। सब बारी-बारी तीन दिन तक दरिंदगी करते रहे। इससे हालत बिगड़ गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। सनी दवाई लेकर आया और खिलाई।मुंह खोलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सुहेलदेव एक्सप्रेस का दिल्ली तक का स्लीपर कोच का टिकट दिया।

बरेली में खराब छात्रा की खराब हुई तबीयत 18 मई को कैब बुक की और शिवम ट्रेन में बैठा गया। बरेली पहुंचते-पहुंचते उसे भीषण दर्द होने लगा। हिम्मत जुटाकर पापा को फोन कर घटना की जानकारी दी। पापा ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देकर मदद मांगी। जब तक मदद मिलती ट्रेन आनंद विहार पहुंच चुकी थी। वहां जीआरपी के कर्मी मिले। उनके साथ आनंद विहार जीआरपी थाने पहुंची। पुलिसकर्मी आनन-फानन में दिल्ली के हेडगेवार हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज चला। इस बीच परिवारीजन भी आ गए। फिर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।

पीते थे सिगरेट-शराब, होती थी घुटन पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी कमरे में सिगरेट और शराब भी पीते थे। गंध से उसे घुटन होती थी। विरोध करती तो आरोपी पीटते और धमकाते थे। कई बार हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार की और रोती रही। इसके बाद भी शिवम, सनी और उसका साथी दरिंदों की तरह रेप करते रहे।

कमरे में बंद कर जाते थे खाने-पीने का सामान लेने पीड़िता ने बताया कि तीन दिन तक तीनों ने उसे कमरे में बंद कर रखा। कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देते थे। उसी कमरे में अटैच बाशरूम में जाने की अनुमति थी। जब खाने-पीने का सामान लेने जाते तो कमरे में बंद कर देते थे। मोबाइल छीना लिया था।

चार साल से परिचित है आरोपी शिवम पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि शिवम उसके पड़ोसी गांव का रहने वाला है। वह चार साल से परिचित था। इसलिए उस पर विश्वास था। शिवम से उसकी व्हाट्सऐप पर बात होती थी। भरोसे के कारण ही वह उसकी जिद पर साथ चली गई थी।